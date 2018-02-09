FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 293
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Вопрос по другому-насколько высоко тdоё небо?
вот:
вот:
Еврой работаю крайне редко,но если бы стояла такая задача,то или с неба бы пикировал или из под плинтуса вылазил бы,а щас загонят куда угодно и чаще не туда,куда надо.
Всем привет
Лесорубыч куда пропал ,ужо на даче ?
Читаю, за Питер переживаю....
Тоже .........
Еврой работаю крайне редко,но если бы стояла такая задача,то или с неба бы пикировал или из под плинтуса вылазил бы,а щас загонят куда угодно и чаще не туда,куда надо.
по этому графику - согласен, вниз
а по этому - вверх
Где правда?
)))
по этому графику - согласен, вниз
а по этому - вверх
Где правда?
)))
графика не существует.. как и таймфрейма - сам же говорил
графика не существует.. как и таймфрейма - сам же говорил
график существует, но с одним 100%-ным условием - он "мертвый" т.к. это уже история.
"живой" график, т.е. реальный - это то что происходит в данный момент
то есть котировка работает на формирование объемов покупок и продаж таким образом, чтобы сверху от цены в конечном итоге остались в своем большинстве покупки, а снизу - продажи.
Что это дает? Естественно своп. Это и есть питание для котировщика.
по этому графику - согласен, вниз
а по этому - вверх
Где правда?
)))
И я ж о том.
график существует, но с одним 100%-ным условием - он "мертвый" т.к. это уже история.
"живой" график, т.е. реальный - это то что происходит в данный момент
то есть котировка работает на формирование объемов покупок и продаж таким образом, чтобы сверху от цены в конечном итоге остались в своем большинстве покупки, а снизу - продажи.
Что это дает? Естественно своп. Это и есть питание для котировщика.
Как эти знания применить для поездки на Майами?
Думаю,не бывает живого графика. Изменилась цена валюты на бирже-изменилась котировка,а это уже новая чёрточка на графике-уже история. Живой график-это точка на графике истории. Вообще не согласен с выражением "мёртвый график",а значит мёртвая история. Будущее не возможно без истории. Исторические события влияют на будущее. Поэтому ТА имеет место быть и порой точнее,чем биржевой анализ.