FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 293

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Vadens:

Вопрос по другому-насколько высоко тdоё небо?

вот:


 
Renat Akhtyamov:

вот:



Еврой работаю крайне редко,но если бы стояла такая задача,то или с неба бы пикировал или из под плинтуса вылазил бы,а щас загонят куда угодно и чаще не туда,куда надо.
 
Server Muradasilov:

Всем привет 

Лесорубыч куда пропал ,ужо на даче ?

Читаю, за Питер переживаю....
 
Lesorub:
Читаю, за Питер переживаю....

Тоже .........
 
Vadens:

Еврой работаю крайне редко,но если бы стояла такая задача,то или с неба бы пикировал или из под плинтуса вылазил бы,а щас загонят куда угодно и чаще не туда,куда надо.

по этому графику - согласен, вниз

а по этому - вверх


Где правда?

)))

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

по этому графику - согласен, вниз

а по этому - вверх


Где правда?

)))


графика не существует.. как и таймфрейма - сам же говорил 
 
mmmoguschiy-new:

графика не существует.. как и таймфрейма - сам же говорил 

график существует, но с одним 100%-ным условием - он "мертвый" т.к. это уже история.

"живой" график, т.е. реальный - это то что происходит в данный момент

то есть котировка работает на формирование объемов покупок и продаж таким образом, чтобы сверху от цены в конечном итоге остались в своем большинстве покупки, а снизу - продажи.

Что это дает? Естественно своп. Это и есть питание для котировщика.

 
Йена беспредельничает. Ожидался отскок от 111. Если и дальше так, то, это снова 2008 год.
 
Renat Akhtyamov:

по этому графику - согласен, вниз

а по этому - вверх


Где правда?

)))


И я ж о том.
 
Renat Akhtyamov:

график существует, но с одним 100%-ным условием - он "мертвый" т.к. это уже история.

"живой" график, т.е. реальный - это то что происходит в данный момент

то есть котировка работает на формирование объемов покупок и продаж таким образом, чтобы сверху от цены в конечном итоге остались в своем большинстве покупки, а снизу - продажи.

Что это дает? Естественно своп. Это и есть питание для котировщика.


Как эти знания применить для поездки на Майами?

Думаю,не бывает живого графика. Изменилась цена валюты на бирже-изменилась котировка,а это уже новая чёрточка на графике-уже история. Живой график-это точка на графике истории. Вообще не согласен с выражением "мёртвый график",а значит мёртвая история. Будущее не возможно без истории. Исторические события влияют на будущее. Поэтому ТА имеет место быть и порой точнее,чем биржевой анализ.

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