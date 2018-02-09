FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 21
Золото потиху в бай пошло - 100 уже на 5 позах намотал
Шикарный рисунок. Но... а где изображение, собственно? :)
))))) это копия была с со скана - значит она тоже пропадает вместе с основным - основной уже удалил...буду знать...
А раньше купить было не судьба?
ну что мечта и прогноз сбудется - хотя бы наполовину...))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Сергей Криушин, 2017.01.10 18:33
мама, роди меня обратно
)))))) Всё всё больше не буду...бес попутал - сам уже извелся...точно хоть об стену убиться....)))
Да, 3000 центиков сниу еще крыть пришлось...
А вдруг, ну что совсем невероятно, 1,08.
Еще немного продать придется?
Теоретически веришь в существование "путной совы"?
Я думаю путные совы побеждают на конкурсах, которые сами брокеры устраивают.
Можно устроить долговременный конкурс с хорошим призом и вот она как живая.)
а у кого есть такое вообще?
если говорят что имеют, то это временное заблуждение.
то же самое евры счас касается. Она не ходит, она запутывает следы)А вообще ей падать...
Я думаю она существует, только не ввиде грааля, и не близко к нему.
А на счет евры у меня свои мысли.
Я не думаю,что с ней так все плохо.