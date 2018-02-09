FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 21

Сергей Криушин:

Золото потиху в бай пошло - 100 уже на 5 позах намотал

Шикарный рисунок. Но... а где изображение, собственно? :)
 
))))) это копия была с со скана - значит она тоже пропадает вместе с основным - основной уже удалил...буду знать...

График XAUUSD.m, D1, 2017.01.10 15:15 UTC, RoboTrade Ltd, MetaTrader 5, Real

 
А раньше купить было не судьба?

 

 
Паншет или раньшет - и покупал и продавал - всяко было, скальпирую...)))
 

ну что мечта и прогноз  сбудется - хотя бы наполовину...))

График EURUSD.m, H1, 2017.01.10 17:30 UTC, RoboTrade Ltd, MetaTrader 5, Real

мама, роди меня обратно

 
)))))) Всё всё больше не буду...бес попутал - сам уже извелся...точно хоть об стену убиться....)))

Да, 3000 центиков сниу еще крыть пришлось...

 
А вдруг, ну что совсем невероятно, 1,08.

Еще немного продать придется?

 
Vadens:
Теоретически веришь в существование "путной совы"?

Я думаю путные совы побеждают на конкурсах, которые сами брокеры устраивают.

Можно устроить долговременный конкурс с хорошим призом и вот она как живая.)  

 
Renat Akhtyamov:

а у кого есть такое вообще?

если говорят что имеют, то это временное заблуждение.

то же самое евры счас касается. Она не ходит, она запутывает следы)

А вообще ей падать...

Я думаю она существует, только не ввиде грааля, и не близко к нему.

А на счет евры у меня свои мысли.

Я не думаю,что с ней так все плохо.

