FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 858
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Именно так! Я среди наших форумчан не знаю кто пипсует.
Ренка,как-то выкладывал отчёт-портянку с довольно длинным списком маленьких прибылей,но что-то замолк,видать отрезвило.
.....Кто пипсует,видимо разбирается в ГЭПах и сильных новостях.
Тута я
по еве пока шо до сих пор за 1.21
75 чипсов до победы не хватило, а 1.1550 теперь уже ой как далеко...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.12.09 21:42
Пусть так...
У тебя Евро растет и цель этого роста 1.21
У нас Евро продают и цель этого снижения 1.1550
Ждемс, где цена будет раньше!!!
Прашания со старыи годом! снаступающим господа треэдеры!
Посмотрел скрины индикатора, которым тут все на ветке пользуются - неплохая вещь. Теорвер во всей своей красе. Автор данного чуда -безусловный молодец.
Что хоть за индикатор? Дайте кто-нибудь ссылку.
Тута я
Ренка,прорисовал я как-то все исторические экстремумы и на глаз и индюком. Видит цена их,а на некоторых и разворачивается. Хоть и говорят биржевики,что история мёртвая и денег там нет,а видно конкретно на графике,что для цены это уровни. Видать робот у евреев как-то завязан на историю+психология толпы.
Илья чем то подобным ориентируется.
Думаю.
Тута я
по еве пока шо до сих пор за 1.21
75 чипсов до победы не хватило, а 1.1550 теперь уже ой как далеко...
Без изменений...
Ренка,прорисовал я как-то все исторические экстремумы и на глаз и индюком. Видит цена их,а на некоторых и разворачивается. Хоть и говорят биржевики,что история мёртвая и денег там нет,а видно конкретно на графике,что для цены это уровни. Видать робот у евреев как-то завязан на историю+психология толпы.
Илья чем то подобным ориентируется.
Думаю.
Ренка,прорисовал я как-то все исторические экстремумы и на глаз и индюком. Видит цена их,а на некоторых и разворачивается. Хоть и говорят биржевики,что история мёртвая и денег там нет,а видно конкретно на графике,что для цены это уровни. Видать робот у евреев как-то завязан на историю+психология толпы.
Илья чем то подобным ориентируется.
Думаю.
Тут и думать не надо. Именно так и есть.
Но экстремумы не последней волны,как в некоторых тактиках пользуют,типа не перекрытые ценой,а вершины всякие,в том числе из "глубокой" истории,посему,построить только на этом стратегию не вижу возможности.
Для краткосрачных стоповиков от моих умозаключений ни холодно-ни жарко,а я разбрасываю капканы в среднесраке,поэтому могу разбрасывать по этим уровням,с поправкой на спред,т.к. набросить на полгода математическую сетку как-то туповато,мюррей и пивоты перерисовываются,а тут,всё-таки,стабильная история.
Тут и думать не надо. Именно так и есть.
Вот Вам память ("долг") о которой я говорил и Ваденс в том числе.
За счет той же самой памяти появляются уровни поддержки/споротивления.
Не думаю что 1.1785 пробьется на раз-два
Вот Вам память ("долг") о которой я говорил и Ваденс в том числе.
За счет той же самой памяти появляются уровни поддержки/споротивления.
Не думаю что 1.1785 пробьется на раз-два
Вот встречные уровни снизу,о которых я тебе как-то говорил. Синие-MN,зелёные-W1,голубые-D1. Видать логика в твоих уровнях другая.
Как видно сильный уровень на 1920 прошли со средним напряжением,но не на флете,посему это поддержка уже и лично я бы не продавал. Следующие такие в 22-й - 23-й.