FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 858

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Vadens:

Именно так! Я среди наших форумчан не знаю кто пипсует.

Ренка,как-то выкладывал отчёт-портянку с довольно длинным списком маленьких прибылей,но что-то замолк,видать отрезвило.

.....Кто пипсует,видимо разбирается в ГЭПах и сильных новостях.

Тута я

по еве пока шо до сих пор за 1.21

75 чипсов до победы не хватило, а 1.1550 теперь уже ой как далеко...

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Lesorub, 2017.12.09 21:42

Пусть так...

У тебя Евро растет и цель этого роста 1.21

У нас Евро продают и цель этого снижения 1.1550

Ждемс, где цена будет раньше!!!

Ок. Ждемс дальше...
В момент когда мы дали прогнозы, евро было по 1.1740 ....
 
Всех с наступающим НГ
 

Прашания со старыи годом! снаступающим господа треэдеры!

[Удален]  
Alexander_K2:
Посмотрел скрины индикатора, которым тут все на ветке пользуются - неплохая вещь. Теорвер во всей своей красе. Автор данного чуда -безусловный молодец.

Что хоть за индикатор? Дайте кто-нибудь ссылку.

 
Renat Akhtyamov:

Тута я



Ренка,прорисовал я как-то все исторические экстремумы и на глаз и индюком. Видит цена их,а на некоторых и разворачивается. Хоть и говорят биржевики,что история мёртвая и денег там нет,а видно конкретно на графике,что для цены это уровни. Видать робот у евреев как-то завязан на историю+психология толпы.

Илья чем то подобным ориентируется.

Думаю.

 
Renat Akhtyamov:

Тута я

по еве пока шо до сих пор за 1.21

75 чипсов до победы не хватило, а 1.1550 теперь уже ой как далеко...

Ок. Ждемс дальше...
В момент когда мы дали прогнозы, евро было по 1.1740 ....

Без изменений...


 
Vadens:

Ренка,прорисовал я как-то все исторические экстремумы и на глаз и индюком. Видит цена их,а на некоторых и разворачивается. Хоть и говорят биржевики,что история мёртвая и денег там нет,а видно конкретно на графике,что для цены это уровни. Видать робот у евреев как-то завязан на историю+психология толпы.

Илья чем то подобным ориентируется.

Думаю.

Тут и думать не надо. Именно так и есть.
 
1Vadens:

Ренка,прорисовал я как-то все исторические экстремумы и на глаз и индюком. Видит цена их,а на некоторых и разворачивается. Хоть и говорят биржевики,что история мёртвая и денег там нет,а видно конкретно на графике,что для цены это уровни. Видать робот у евреев как-то завязан на историю+психология толпы.

Илья чем то подобным ориентируется.

Думаю.


Alexander_K2:
Тут и думать не надо. Именно так и есть.

Но экстремумы не последней волны,как в некоторых тактиках пользуют,типа не перекрытые ценой,а вершины всякие,в том числе из "глубокой" истории,посему,построить только на этом стратегию не вижу возможности.

Для краткосрачных стоповиков от моих умозаключений ни холодно-ни жарко,а я разбрасываю капканы в среднесраке,поэтому могу разбрасывать по этим уровням,с поправкой на спред,т.к. набросить на полгода математическую сетку как-то туповато,мюррей и пивоты перерисовываются,а тут,всё-таки,стабильная история.

 
Alexander_K2:
Тут и думать не надо. Именно так и есть.

Вот Вам память ("долг") о которой я говорил и Ваденс в том числе.

За счет той же самой памяти появляются уровни поддержки/споротивления.

Не думаю что 1.1785 пробьется на раз-два


 
Renat Akhtyamov:

Вот Вам память ("долг") о которой я говорил и Ваденс в том числе.

За счет той же самой памяти появляются уровни поддержки/споротивления.

Не думаю что 1.1785 пробьется на раз-два

Вот встречные уровни снизу,о которых я тебе как-то говорил. Синие-MN,зелёные-W1,голубые-D1. Видать логика в твоих уровнях другая.

Как видно сильный уровень на 1920 прошли со средним напряжением,но не на флете,посему это поддержка уже и лично я бы не продавал. Следующие такие в 22-й - 23-й.

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