FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 439

Новый комментарий
 
Lesorub:

нет...

праздную с капиталистами...


С капиталистами хорошо а с капиталом лучше.

Горный аналитик идею прислал EUR/AUD-1.469.

Хочу крупным попробовать.

 
Renat Akhtyamov:
покажите.

Что показать?
 
sterva:

С капиталистами хорошо а с капиталом лучше.

Горный аналитик идею прислал EUR/AUD-1.469.

Хочу крупным попробовать.


Ну как вас и ждут что дернуть наверх)))
 
sterva:

С капиталистами хорошо а с капиталом лучше.

Горный аналитик идею прислал EUR/AUD-1.469.

Хочу крупным попробовать.

середина аукциона...

ох уж эти сказочники:


 
евро, сцуко, сегодня целый день прет вниз.
в понедельник драги выступал. что он там такого сказал... я не знаю, так как не смотрю эти выступления, я английского не знаю.








по британцу. версия падения 25 числа.

ввп британии упало с 0,3 до 0,2. И там всего лишь два знака восклицания.



Долбанные новости, не нужно после них торговать! но как ты не будешь после них торговать, если каждый день есть новости хоты бы с двумя знаками восклицания.

 
danminin:
евро, сцуко, сегодня целый день прет вниз.
в понедельник драги выступал. что он там такого сказал... я не знаю, так как не смотрю эти выступления, я английского не знаю.







по британцу. версия падения 25 числа.

ввп британии упало с 0,3 до 0,2. И там всего лишь два знака восклицания.



Долбанные новости, не нужно после них торговать! но как ты не будешь после них торговать, если каждый день есть новости с двумя знаками восклицания.

а посмотреть влом, где будет цена?

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page437

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.05.27
  • www.mql5.com
Правила ветки: в ветке жёсткая модерация. Ругань, оскорбления - под запретом...
 

первый пошел...


 
Lesorub:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page437

лучше вставляйте ссылку на сообщение, а не на страницу.
 
danminin:
лучше вставляйте ссылку на сообщение, а не на страницу.
 
Lesorub:

середина аукциона...

ох уж эти сказочники:



Используйте функционал сайта "Карман" - это очень удобно и наглядно:

  • Кнопка Вставить из кармана - вставка содержимого из "кармана". Карман - это специальный буфер обмена, с помощью которого можно удобно обмениваться данными из различных разделов сайта MQL5.community: ФорумСигналыМаркетРабота, а также Графики. Предварительно необходимо поместить содержимое в карман с помощью одноименной контекстной команды в карман.

Порядок действий:

  1. навести мышку на нужное сообщение и выбрать кнопку "Карман"
  2. в редакторе сообщений (там где Вы пишите пост) нажать кнопку "Карман" 

1...432433434435436437438439440441442443444445446...878
Новый комментарий