FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 439
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нет...
праздную с капиталистами...
С капиталистами хорошо а с капиталом лучше.
Горный аналитик идею прислал EUR/AUD-1.469.
Хочу крупным попробовать.
покажите.
Что показать?
С капиталистами хорошо а с капиталом лучше.
Горный аналитик идею прислал EUR/AUD-1.469.
Хочу крупным попробовать.
Ну как вас и ждут что дернуть наверх)))
С капиталистами хорошо а с капиталом лучше.
Горный аналитик идею прислал EUR/AUD-1.469.
Хочу крупным попробовать.
середина аукциона...
ох уж эти сказочники:
в понедельник драги выступал. что он там такого сказал... я не знаю, так как не смотрю эти выступления, я английского не знаю.
по британцу. версия падения 25 числа.
ввп британии упало с 0,3 до 0,2. И там всего лишь два знака восклицания.
Долбанные новости, не нужно после них торговать! но как ты не будешь после них торговать, если каждый день есть новости хоты бы с двумя знаками восклицания.
евро, сцуко, сегодня целый день прет вниз.
в понедельник драги выступал. что он там такого сказал... я не знаю, так как не смотрю эти выступления, я английского не знаю.
по британцу. версия падения 25 числа.
ввп британии упало с 0,3 до 0,2. И там всего лишь два знака восклицания.
Долбанные новости, не нужно после них торговать! но как ты не будешь после них торговать, если каждый день есть новости с двумя знаками восклицания.
а посмотреть влом, где будет цена?
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page437
первый пошел...
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page437
лучше вставляйте ссылку на сообщение, а не на страницу.
середина аукциона...
ох уж эти сказочники:
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Порядок действий: