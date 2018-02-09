FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 380

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Vadens:
Не забываем,что аналитики на проценте от лосей.

% им кто платит? Кукл?
 

По Золоту нисходящий тренд продолжается


 
Vadens:
Не забываем,что аналитики на проценте от лосей.

99% Аналитиков это сборщик умных и научных мыслей, но слава Богу есть 1%, это Трейдер-Аналитик. Я кстати знаю одного, это Анджи... Все свои разработки подтверждает торговлей...
 
achtopridumat:
а я продаю с 1,0842)) ни как не продам мать их с их ним гэпом, знал же, что еще пунктов 100 надо ждать (мне интересно уже все пошло вниз или опять ждать  1,0950, а то там какой то президент мародони что ли)?
через 15 минут проверим
 
lactone:

% им кто платит? Кукл?


Работодатель,в лице Кухни,т.к. Кухня по логике вещей заинтересована в лосях. Брокер декларируется вроде как более серьёзная Сущность,но мне не верится.

Кукл,думаю,значительно круче,по причине наличия средств для движения котировки.

[Удален]  
1.097 уже было, есть желающие продавать?
 
Sergey Lazarenko:

99% Аналитиков это сборщик умных и научных мыслей, ...........

Который вынырывает на форуме из табакерки и собирает Паству своими "умными и научными" мыслями и отправляет Толпу в противоход. Затем на время исчезает. Появляется и жалуется,что тоже слил и это был не ожиданный и уникальный случай на рынке,вообще против всяких правил.........или появляется другой Гуру,а прежний выныривает на другом форуме.

Sergey Lazarenko:

..........но слава Богу есть 1%, это Трейдер-Аналитик. Я кстати знаю одного, это Анджи... Все свои разработки подтверждает торговлей...
Я успешных и не сливающих Гуру не встречал. Тебе,видать,подвалило особое счастье....или сильно веришь написанному.
 

Я на другом форуме писал 27 апреля о уровне 0975

...что и наблюдаем сегодня

...что будет далее не знаю,т.к. не вижу импульса,может пока,но вероятность присутствует превращения зоны сопротивления 0835-0879 в зону поддержки.

 
И здрасте!
 
Бедовый:
И здрасте!

ох ты!

ПРИВЕТ!

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