FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 380
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Не забываем,что аналитики на проценте от лосей.
% им кто платит? Кукл?
По Золоту нисходящий тренд продолжается
Не забываем,что аналитики на проценте от лосей.
99% Аналитиков это сборщик умных и научных мыслей, но слава Богу есть 1%, это Трейдер-Аналитик. Я кстати знаю одного, это Анджи... Все свои разработки подтверждает торговлей...
а я продаю с 1,0842)) ни как не продам мать их с их ним гэпом, знал же, что еще пунктов 100 надо ждать (мне интересно уже все пошло вниз или опять ждать 1,0950, а то там какой то президент мародони что ли)?
% им кто платит? Кукл?
Работодатель,в лице Кухни,т.к. Кухня по логике вещей заинтересована в лосях. Брокер декларируется вроде как более серьёзная Сущность,но мне не верится.
Кукл,думаю,значительно круче,по причине наличия средств для движения котировки.
99% Аналитиков это сборщик умных и научных мыслей, ...........
Который вынырывает на форуме из табакерки и собирает Паству своими "умными и научными" мыслями и отправляет Толпу в противоход. Затем на время исчезает. Появляется и жалуется,что тоже слил и это был не ожиданный и уникальный случай на рынке,вообще против всяких правил.........или появляется другой Гуру,а прежний выныривает на другом форуме.
..........но слава Богу есть 1%, это Трейдер-Аналитик. Я кстати знаю одного, это Анджи... Все свои разработки подтверждает торговлей...
Я на другом форуме писал 27 апреля о уровне 0975
...что и наблюдаем сегодня
...что будет далее не знаю,т.к. не вижу импульса,может пока,но вероятность присутствует превращения зоны сопротивления 0835-0879 в зону поддержки.
И здрасте!
ох ты!
ПРИВЕТ!