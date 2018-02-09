FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 433

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Попытка войти в ход на Север

На Н1 был Нисходящий тренд, в нем цена показала Замедление(Дивергенцию), и выйдя из Нисходящего Канала образовала Восходящий Канала, при его формировании сработал Buy Stop

 

Теперь попытаюсь "долиться"


 
Sergey Lazarenko:

Теперь попытаюсь "долиться"

кто ж доливается по тренду? ....

хотяяяя.... кто как.

 
Renat Akhtyamov:

кто ж доливается по тренду? ....

хотяяяя.... кто как.


Цена то ведь может "ускакать" и больше возможности купить дешево не будет, Коррекционный откат закончился, почему бы не рискнуть? Итоговая цена открытия вот какая получилась


 
Lesorub:

толку нет от него, тока пару кажет...


Фунт добил уровень?

У меня на сегодня все по нему (по вашей картинке вроде тоже приплыли) .

Стоит переворачиваться?

 
Sergey Lazarenko:


Цена то ведь может "ускакать" и больше возможности купить дешево не будет, Коррекционный откат закончился, почему бы не рискнуть? Итоговая цена открытия вот какая получилась



Повнимательней, ваши входы люди смотрят. Даже говорить ничего не буду (критика- зло)
 
sterva:

Повнимательней, ваши входы люди смотрят. Даже говорить ничего не буду (критика- зло)
Критика это Добро. Она позвляет на путь Истинный указать!
 
sterva:


Фунт добил уровень?

У меня на сегодня все по нему (по вашей картинке вроде тоже приплыли) .

Стоит переворачиваться?

Я купил,   ТР 1.2927 выставил...
 
Renat Akhtyamov:

Прекрасно.

Вот теперь глянь на Оанду и прикинь - ................

Ренка,а Оанда практически влияет на движение цены?
 
Sergey Lazarenko:
Да нет, сейчас новый хит сезона понемногу набирает обороты "Базовый Принцип" Газизова Марата.........
Надо же,как тебя штырит от Базового Принципа! Только ты о нём упоминаешь регулярно. Эффективно или выгодно?
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