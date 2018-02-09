FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 433
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Попытка войти в ход на Север
На Н1 был Нисходящий тренд, в нем цена показала Замедление(Дивергенцию), и выйдя из Нисходящего Канала образовала Восходящий Канала, при его формировании сработал Buy Stop
Теперь попытаюсь "долиться"
Теперь попытаюсь "долиться"
кто ж доливается по тренду? ....
хотяяяя.... кто как.
кто ж доливается по тренду? ....
хотяяяя.... кто как.
Цена то ведь может "ускакать" и больше возможности купить дешево не будет, Коррекционный откат закончился, почему бы не рискнуть? Итоговая цена открытия вот какая получилась
толку нет от него, тока пару кажет...
Фунт добил уровень?
У меня на сегодня все по нему (по вашей картинке вроде тоже приплыли) .
Стоит переворачиваться?
Цена то ведь может "ускакать" и больше возможности купить дешево не будет, Коррекционный откат закончился, почему бы не рискнуть? Итоговая цена открытия вот какая получилась
Повнимательней, ваши входы люди смотрят. Даже говорить ничего не буду (критика- зло)
Повнимательней, ваши входы люди смотрят. Даже говорить ничего не буду (критика- зло)
Фунт добил уровень?
У меня на сегодня все по нему (по вашей картинке вроде тоже приплыли) .
Стоит переворачиваться?
Прекрасно.
Вот теперь глянь на Оанду и прикинь - ................
Да нет, сейчас новый хит сезона понемногу набирает обороты "Базовый Принцип" Газизова Марата.........