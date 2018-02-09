FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 615
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что случилось с комментарии? Опять хакеры?
Хрень какая то хотел скрин ещё залить, теперь не буду ни чего выкладывать всё куда-то пропадает... .
Да уж... Мне интересно, что в моих словах про кроссы было крамольного? Модератор, почему удалили сообщение???
Это уже закономерность пошла... - сбой и всё коротко и ясно.
Это уже закономерность пошла... - сбой и всё коротко и ясно.
Пора в офшоры...
Кэш разогнать, а летом отдыхать... ))).
Во время сбой произошёл скрин в тему по фунту был, может кто и заработал,кто видел
Надеюсь сбоя не будет... . Хоть поезд уехал, но ещё проход вниз и плавный верх ласточка обещает. Собрал всё с фунта.
Еще собирается...
У меня так же, показывает, только накопитель уже работает.
про Киви так вообще неделю трендел...
Мой накопитель сработает на 1.6447
.