FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 615

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Lesorub:
Что случилось с комментарии? Опять хакеры?
Хрень какая то хотел скрин ещё залить, теперь не буду ни чего выкладывать всё куда-то пропадает... . 
 
Rustam Galkeev:
Хрень какая то хотел скрин ещё залить, теперь не буду ни чего выкладывать всё куда-то пропадает... . 
Да уж... Мне интересно, что в моих словах про кроссы было крамольного? Модератор, почему удалили сообщение???
 
Сервер форума сбоит и сообщения теряются. Никто специально ничего не удалял.
 
Lesorub:
Да уж... Мне интересно, что в моих словах про кроссы было крамольного? Модератор, почему удалили сообщение???

Это уже закономерность пошла... - сбой и всё коротко и ясно.

 
Rustam Galkeev:

Это уже закономерность пошла... - сбой и всё коротко и ясно.

Пора в офшоры...
 
Lesorub:
Пора в офшоры...

Кэш разогнать, а летом отдыхать... ))).

 

Во время сбой произошёл скрин в тему по фунту был, может кто и заработал,кто видел

Надеюсь сбоя не будет... . Хоть поезд уехал, но ещё проход вниз и плавный верх ласточка обещает. Собрал всё с фунта.

 
Lesorub:

Еще собирается...



У меня так же, показывает, только накопитель уже работает.

 

про Киви так вообще неделю трендел...         



 
Lesorub:

Мой накопитель сработает на 1.6447       


У вас забор лучше будет. Я просто подрубил для ознакомления, если работать то надо мне калибровку пиков делать и выставлять время пиков для точного анализа + средний ход цены прописывать тогда точно можно накопитель подрубать, а так это вирт инфа типа экспресс теста,что на рынке происходит по этой валюте, сам по ней не торгую долго ждать. 

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