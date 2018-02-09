FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 599
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Приветик господа ! )
есть)
У меня всегда прогнозы сбываются )
Спасибо!
В адвокаты заделался?
Чел несет чушь сколько лет, а в рот все одно смотрят.
Беда...
это всё что есть сказать по делу?
али я был вчера не прав?
или Вы все тут не хернёй занимаетесь, вводя в заблуждения и себя и таких как вы ...
ловите лосей...
а что Вас интересует по делу?
а что Вас интересует по делу?
от Вас - ничего ... я уже всё что надо узнал ...
от Вас - ничего ... я уже всё что надо узнал ...
Отлично!
Индекс Бакса:
и седня новостная пятница...
Отлично!
Пятница, все злые. Устали.)
Давайте лучше евру ругать.)
Отлично!
я тоже так думаю...
я не имею никакого права мешать Вам заблуждаться...
я тоже так думаю...
я не имею никакого права мешать Вам заблуждаться...
Штирлиц порол чушь...
Ближайший ТР по Евро:
Ближайший ТР по Чифу:
Спасибо скажете потом (а можно и не говорить...)
Штирлиц порол чушь...
Ближайший ТР по Евро:
Спасибо скажете потом (а можно и не говорить...)
"ну да ну да - стукнутая - тролейбусом стукнутая ... "
говорю спасибо - поржал ...по такому принципу я вам тоже ща навангую - 1,5000 - правда в каком году не знаю ...
"ну да ну да - стукнутая - тролейбусом стукнутая ... "
говорю спасибо - поржал ...
Купите Киви (пока дают еще цену), детям Лексус подарите...
Все лучше, чем щас занимаетесь.
Вот ТР по паре: