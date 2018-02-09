FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 599

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tuma_news:

Приветик господа ! )

есть)

У меня всегда прогнозы сбываются )

Спасибо!

В адвокаты заделался?

Чел несет чушь сколько лет, а в рот все одно смотрят.

Беда...     


 
elmucon:

это всё что есть сказать по делу?

али я был вчера не прав?

или Вы все тут не хернёй занимаетесь, вводя в заблуждения и себя и таких как вы ... 

ловите лосей...

а что Вас интересует по делу?

 
Lesorub:

а что Вас интересует по делу?


от Вас - ничего ... я уже всё что надо узнал ... 

 
elmucon:

от Вас - ничего ... я уже всё что надо узнал ... 

Отлично!       


 

Индекс Бакса:


и седня новостная пятница...       

 
Lesorub:

Отлично!       



Пятница, все злые. Устали.)

Давайте лучше евру ругать.)

 
Lesorub:

Отлично!       



я тоже так думаю...

я не имею никакого права мешать Вам заблуждаться...

 
elmucon:

я тоже так думаю...

я не имею никакого права мешать Вам заблуждаться...

Штирлиц порол чушь...


Ближайший ТР по Евро:

Ближайший ТР по Чифу:


Спасибо скажете потом (а можно и не говорить...)

 
Lesorub:

Штирлиц порол чушь...


Ближайший ТР по Евро:

Спасибо скажете потом (а можно и не говорить...)


"ну да ну да - стукнутая - тролейбусом стукнутая ... "

говорю спасибо - поржал ... 

по такому принципу я вам тоже ща навангую - 1,5000 - правда в каком году не знаю ... 
 
elmucon:

"ну да ну да - стукнутая - тролейбусом стукнутая ... "

говорю спасибо - поржал ... 

Купите Киви (пока дают еще цену), детям Лексус подарите...

Все лучше, чем щас занимаетесь.

Вот ТР по паре:


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