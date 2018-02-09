FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 422

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Vadim Baklanov:
А то панимаешь хитрый какой, сразу в разные стороны прогнозирует, а потом типа прогнозы сбылись.
ты глаза протри - там таймфрейм далеко не 5 минут 
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Vadim Baklanov:
Ты не эти картинки показывай, а те где у тебя по еврику стрелочка на 1.05 смотрит :) А то панимаешь хитрый какой, сразу в разные стороны прогнозирует, а потом типа прогнозы сбылись.

для тех, кто в танке:



https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page360#comment_4943149

Нужно не просто читать, а еще и понимать, что читаешь 

З.Ы. К слову - то что продавал я закрыл. Рынок он на месте не стоит! А о всех своих похождениях расписывать не нанимался - в туалет... зубы почистить и прочее  Ну не пердупердил - звиняй. А ты п мну послухал? 
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.04.26
  • www.mql5.com
Правила ветки: в ветке жёсткая модерация. Ругань, оскорбления - под запретом...
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Кстати евру вниз пока не видю совсем никак!!! Максимум 1,09-1,1. Так что закрытие гэпа откладывается на неопределенное время. Но эт пока!!! Напомню - рынок не стоит на месте!!!
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mmmoguschiy-new:

Ну не пердупердил - звиняй. А ты п мну послухал? 
Так ты писал "буду продавать" на аптренде и думаешь кто-то тебя слушал? Ну ты наивный.
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Vadim Baklanov:
Так ты писал "буду продавать" на аптренде и думаешь кто-то тебя слушал? Ну ты наивный.

дык и я о том же... тут все слухают только себя. раньше мне было скучно - и я писАл. теперь мне скучно писАть - вы ш тут все предсказуемые донельзя!!! я не сказал, что диапазон сузился и я прикрылся. при этом уже тогда я знал, что кто подумает и кто что скажет. так оно и случилось - скукота!!! ща вот хРена придет, начнет чушь нести... 



Вменяемые люди радуются успехам ближнего и обсуждают рынки. Меряются пиписьками в детском саду... в песочнице 
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Vadim Baklanov:
Так ты писал "буду продавать" на аптренде и думаешь кто-то тебя слушал? Ну ты наивный.

а ты у нас я так понимаю специалист по трендам? ну ну - давай, жги! 05 всё еще ждешь? хотя не - ты просто не отрицал возможности похода:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/4944328#comment_4944328

в общем метался по полю - всё как обычно

карочееее -  ты мне свистни, как тренд сменится, ато я чёт в запаре 
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.04.26
  • www.mql5.com
Правила ветки: в ветке жёсткая модерация. Ругань, оскорбления - под запретом...
 
mmmoguschiy-new:

дык и я о том же... тут все слухают только себя. раньше мне было скучно - и я писАл. теперь мне скучно писАть - вы ш тут все предсказуемые донельзя!!! я не сказал, что диапазон сузился и я прикрылся. при этом уже тогда я знал, что кто подумает и кто что скажет. так оно и случилось - скукота!!! ща вот хРена придет, начнет чушь нести... 



Вменяемые люди радуются успехам ближнего и обсуждают рынки. Меряются пиписьками в детском саду... в песочнице 
если знашь к чему ведет сужение, зачем крылся, вапче чтоль хМогучесть потерял?
 

халява:


 

Еновый аукциончик:


 

Прогноз, по паре Английский фунт/Американский доллар нынче ночью пойдем вверх, минимум на обновление предыдущих максимумов 


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