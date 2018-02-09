FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 422
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А то панимаешь хитрый какой, сразу в разные стороны прогнозирует, а потом типа прогнозы сбылись.
Ты не эти картинки показывай, а те где у тебя по еврику стрелочка на 1.05 смотрит :) А то панимаешь хитрый какой, сразу в разные стороны прогнозирует, а потом типа прогнозы сбылись.
для тех, кто в танке:
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page360#comment_4943149
Нужно не просто читать, а еще и понимать, что читаешь
З.Ы. К слову - то что продавал я закрыл. Рынок он на месте не стоит! А о всех своих похождениях расписывать не нанимался - в туалет... зубы почистить и прочее Ну не пердупердил - звиняй. А ты п мну послухал?
Ну не пердупердил - звиняй. А ты п мну послухал?
Так ты писал "буду продавать" на аптренде и думаешь кто-то тебя слушал? Ну ты наивный.
дык и я о том же... тут все слухают только себя. раньше мне было скучно - и я писАл. теперь мне скучно писАть - вы ш тут все предсказуемые донельзя!!! я не сказал, что диапазон сузился и я прикрылся. при этом уже тогда я знал, что кто подумает и кто что скажет. так оно и случилось - скукота!!! ща вот хРена придет, начнет чушь нести...
Вменяемые люди радуются успехам ближнего и обсуждают рынки. Меряются пиписьками в детском саду... в песочнице
Так ты писал "буду продавать" на аптренде и думаешь кто-то тебя слушал? Ну ты наивный.
а ты у нас я так понимаю специалист по трендам? ну ну - давай, жги! 05 всё еще ждешь? хотя не - ты просто не отрицал возможности похода:
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/4944328#comment_4944328
в общем метался по полю - всё как обычно
карочееее - ты мне свистни, как тренд сменится, ато я чёт в запаре
дык и я о том же... тут все слухают только себя. раньше мне было скучно - и я писАл. теперь мне скучно писАть - вы ш тут все предсказуемые донельзя!!! я не сказал, что диапазон сузился и я прикрылся. при этом уже тогда я знал, что кто подумает и кто что скажет. так оно и случилось - скукота!!! ща вот хРена придет, начнет чушь нести...
Вменяемые люди радуются успехам ближнего и обсуждают рынки. Меряются пиписьками в детском саду... в песочнице
халява:
Еновый аукциончик:
Прогноз, по паре Английский фунт/Американский доллар нынче ночью пойдем вверх, минимум на обновление предыдущих максимумов