FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 790

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Renat Akhtyamov:
Чо то как то не почувствовалось...

т.е. это не почувствовалось?

да тут любая лавина гарантированно на третьем колене несколько раз успешно закроется))

 

Может к Луню присмотреться лучше?  

 
Про Фунта от 1.3548 я уж и не вспоминаю...    
 
Lesorub:

Может к Луню присмотреться лучше?  


Может кроссом его?

 
Lesorub:

Adidas или Nike ???


NZD как люди советовали.)

 
sterva:

NZD как люди советовали.)

Если это, то нет пока ...


 
Lesorub:

Если это, то нет...



Все одно меньше риска, чем с мажерами пока и своп выручит.

Фунт в шортах у меня, евра уже закрыта (не стала ждать, но думаю в бай).

 
sterva:

Все одно меньше риска, чем с мажерами пока и своп выручит.

Фунт в шортах у меня, евра уже закрыта (не стала ждать, но думаю в бай).

Я про Евро писал не раз - там Sell сигнал, ТР 1.1552

Все, что тянут вверх, нужно продавать с хаев вплоть до 1.2091 (как по мне...)


 

Кто торгует рыжика, 1263.24 первый лимит...        

                                  ТР 1299

 
Lesorub:

Я про Евро писал не раз - там Sell сигнал, ТР 1.1552

Все, что тянут вверх, нужно продавать с хаев вплоть до 1.2091 (как по мне...)


Про евро все правда.

Ждать буду.)

Думаю все-таки сначала вынесут основательно медведей,а с дневкой уже поздно входить.

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