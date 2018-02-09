FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 790
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Чо то как то не почувствовалось...
т.е. это не почувствовалось?
да тут любая лавина гарантированно на третьем колене несколько раз успешно закроется))
Может к Луню присмотреться лучше?
Может к Луню присмотреться лучше?
Может кроссом его?
Adidas или Nike ???
NZD как люди советовали.)
NZD как люди советовали.)
Если это, то нет пока ...
Если это, то нет...
Все одно меньше риска, чем с мажерами пока и своп выручит.
Фунт в шортах у меня, евра уже закрыта (не стала ждать, но думаю в бай).
Все одно меньше риска, чем с мажерами пока и своп выручит.
Фунт в шортах у меня, евра уже закрыта (не стала ждать, но думаю в бай).
Я про Евро писал не раз - там Sell сигнал, ТР 1.1552
Все, что тянут вверх, нужно продавать с хаев вплоть до 1.2091 (как по мне...)
Кто торгует рыжика, 1263.24 первый лимит...
ТР 1299
Я про Евро писал не раз - там Sell сигнал, ТР 1.1552
Все, что тянут вверх, нужно продавать с хаев вплоть до 1.2091 (как по мне...)
Про евро все правда.
Ждать буду.)
Думаю все-таки сначала вынесут основательно медведей,а с дневкой уже поздно входить.