FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 49

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Vladimir Karputov:

Пока котировки не дойдут до моих линий сопротивления( с куклом подружился) о продажах лучше не думать

чуть позже выложу

 
sterva:
Луня держите?
Закрыл убыток...
 

евро


 

тоже самое по золоту:


 

Прокатил хорошо фунт. 

Смелые уже в отлив пошли.) 

 

хорошо..., как бы выпить, да и ишо...  


 
Lesorub:

хорошо..., как бы выпить, да и ишо...  


 
Lesorub:

до куда КУКЛ будет терпеть просаду?

загоняют бакс вниз, почем зря...

Целиком и полностью согласен.

Просто сегодня у кукла был выходной почему то, вот и добавил чуток уверенности людям в прогнозы.

Так что скоро почти все картинки за сегодняшний день можно будет в топку.

По крайней мере еврику лететь вниз - камнем.

 
Lesorub:

хорошо..., как бы выпить, да и ишо...  


Молодца, хорошо зацепил...
 
Renat Akhtyamov:

Целиком и полностью согласен.

Просто сегодня у кукла был выходной почему то, вот и добавил чуток уверенности людям в прогнозы.

Так что скоро почти все картинки за сегодняшний день можно будет в топку.

По крайней мере еврику лететь вниз - камнем.

Однозначно, но чуть позже после того как пару откатит вверх вниз и...
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