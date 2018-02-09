FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 49
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Пока котировки не дойдут до моих линий сопротивления( с куклом подружился) о продажах лучше не думать
чуть позже выложу
Луня держите?
евро
тоже самое по золоту:
Прокатил хорошо фунт.
Смелые уже в отлив пошли.)
хорошо..., как бы выпить, да и ишо...
хорошо..., как бы выпить, да и ишо...
до куда КУКЛ будет терпеть просаду?
загоняют бакс вниз, почем зря...
Целиком и полностью согласен.
Просто сегодня у кукла был выходной почему то, вот и добавил чуток уверенности людям в прогнозы.
Так что скоро почти все картинки за сегодняшний день можно будет в топку.
По крайней мере еврику лететь вниз - камнем.
хорошо..., как бы выпить, да и ишо...
Целиком и полностью согласен.
Просто сегодня у кукла был выходной почему то, вот и добавил чуток уверенности людям в прогнозы.
Так что скоро почти все картинки за сегодняшний день можно будет в топку.
По крайней мере еврику лететь вниз - камнем.