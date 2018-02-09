FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 327

Новый комментарий
 
Alekseu Fedotov:


Мои входы.

https://c.mql5.com/3/124/t21ylw.PNG


В любой школе по трейдингу стрелки на истории любым индюком проставляются чётко и красиво. Ты рыночники в этих местах покажь.
[Удален]  
Сергей Криушин:
А... 248 это был предел падения...ну извини тогда... в след раз буду внимательней...фунтик рванул действительно круто, я думал будет тянуть резину...

кукль ждать не любит. раз уж собрался покупать - надо было покупать сразу... резинку не тянуть ))) терь все - поезд ту ту. продавать бы надо. чутка. 
 
Сергей Криушин:

Да, зря перевернулся - надо было слушать Решетова... https://charts.mql5.com/14/755/gbpusd-h4-metaquotes-software-corp-2.png

Живи своим умом, Пчела...


[Удален]  
Lesorub:

Живи своим умом, Пчела...



чё там доллар то? растёт?
 
mmmoguschiy-new:

чё там доллар то? растёт?

Вам втирают лажу и верите.

Впрочем, все как всегда.

Смотрите индекс USDLFX, через 53 п. кто - то будет неприятно удивлен движению в 500 п.  

[Удален]  
Lesorub:

Вам втирают лажу и верите.

Впрочем, все как всегда.

Смотрите индекс USDLFX, через 53 п. кто - то будет неприятно удивлен движению в 500 п.  


втирают шампунь в волосы  мы своим умом живем. и индексы нормальные смотрим. Удивишься DXY на 97(для начала)
[Удален]  
Лан, куклу сегодня итак опустили... пора и вздемнуть. адью. будет скучно - заскочу 
 
mmmoguschiy-new:

втирают шампунь в волосы  мы своим умом живем. и индексы нормальные смотрим. Удивишься DXY на 97(для начала)

у вас царь не настоящий...

https://www.youtube.com/watch?v=wzrk3OpcLoU
 
Vadens:

В любой школе по трейдингу стрелки на истории любым индюком проставляются чётко и красиво. Ты рыночники в этих местах покажь.
Нет, это реальные сделки.
 
Сергей Криушин:

Да, зря перевернулся - надо было слушать Решетова... https://charts.mql5.com/14/755/gbpusd-h4-metaquotes-software-corp-2.png


Да уж Решетов вам насоветует

Вот эту потеху держи>300 

и будет тебе щастье 

1...320321322323324325326327328329330331332333334...878
Новый комментарий