FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 327
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https://c.mql5.com/3/124/t21ylw.PNG
В любой школе по трейдингу стрелки на истории любым индюком проставляются чётко и красиво. Ты рыночники в этих местах покажь.
А... 248 это был предел падения...ну извини тогда... в след раз буду внимательней...фунтик рванул действительно круто, я думал будет тянуть резину...
кукль ждать не любит. раз уж собрался покупать - надо было покупать сразу... резинку не тянуть ))) терь все - поезд ту ту. продавать бы надо. чутка.
Да, зря перевернулся - надо было слушать Решетова... https://charts.mql5.com/14/755/gbpusd-h4-metaquotes-software-corp-2.png
Живи своим умом, Пчела...
Живи своим умом, Пчела...
чё там доллар то? растёт?
чё там доллар то? растёт?
Вам втирают лажу и верите.
Впрочем, все как всегда.
Смотрите индекс USDLFX, через 53 п. кто - то будет неприятно удивлен движению в 500 п.
Вам втирают лажу и верите.
Впрочем, все как всегда.
Смотрите индекс USDLFX, через 53 п. кто - то будет неприятно удивлен движению в 500 п.
втирают шампунь в волосы мы своим умом живем. и индексы нормальные смотрим. Удивишься DXY на 97(для начала)
втирают шампунь в волосы мы своим умом живем. и индексы нормальные смотрим. Удивишься DXY на 97(для начала)
у вас царь не настоящий...https://www.youtube.com/watch?v=wzrk3OpcLoU
В любой школе по трейдингу стрелки на истории любым индюком проставляются чётко и красиво. Ты рыночники в этих местах покажь.
Да, зря перевернулся - надо было слушать Решетова... https://charts.mql5.com/14/755/gbpusd-h4-metaquotes-software-corp-2.png
Да уж Решетов вам насоветует
Вот эту потеху держи>300
и будет тебе щастье