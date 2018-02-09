FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 672
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Покупаю от 1,16 до 1,23 )
Этот послабон для продавцов не на долго.
Смотрю по Оанде
Кидай свою картину, глянем
По фунту Мики и Стренж правы. Фунт чуток упадет, точнее там состояние очень близкое к флету с большой амплитудой волны.
Рена)
Когда тебя здесь не было 2 месяца, твоя эта муйня проиграла 100 раз )))
Полосочки эти хрЕновы)
Я наблюдал.)
На продавцах падали.
Спасибо! )
ок. постараюсь проанализировать вечерком
но позийшен против большинства тоже не плохая...
Бесполезное занятие)
Цена учитывает всё)
Спасибо! )
Рена)
Когда тебя здесь не было 2 месяца, твоя эта муйня проиграла 100 раз )))
Полосочки эти хрЕновы)
Я наблюдал.)
На продавцах падали.
Спасибо! )
дык тама среднесрок и ты продавал на 1,13
молчал бы лучче
увидишь как звезданет, когда выбьет левел 1,1615
а замашки от Стренжа выкинь, не дорос ишшо и не твои они, чтобы ими пользоваться
ты уже в другой берлоге живешь, чо тут делаешь, предатель?)
PS прости меня кукл, что с челом с голубого форума разговаривал, каюсь, в последний раз было!
дык тама среднесрок и ты продавал на 1,13
молчал бы лучче
увидишь как звезданет, когда выбьет левел 1,1615
а замашки от Стренжа выкинь, не дорос ишшо и не твои они, чтобы ими пользоваться
ты уже в другой берлоге живешь, чо тут делаешь, предатель?)
PS прости меня кукл, что с челом с голубого форума разговаривал, каюсь, в последний раз было!
нашел я этого стренжа, такое чувство что у чела корона на голове, даже на контакт не идет)
Канадец
Дневной Интервал, Восходящий Тренд, и цена 4 дня дает черные свечи, но Опорную точку восходящего тренда не пробила, так что шанс на продолжение Восходящей Тенденции высок!
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
USDCAD, D1, 2017.11.07
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Внутри-дневной Интервал, в Коррекционном откате участвовало два равнозначных Нисходящих Тенденции, при пробой Опорной точки последней Бай, стоп-лосс за последнюю Впадину
нашел я этого стренжа, такое чувство что у чела корона на голове, даже на контакт не идет)
Не до тебя ему счас. СМЕ-шный отчет должен выйти. Ждет....
Ну так вышел же или вы о каком то новом его варианте ?ССылку плиз ..
Один выходит утром,второй выходит раз в неделю..
Ну так вышел же или вы о каком то новом его варианте ?ССылку плиз ..
Не до тебя ему счас. Вот-вот СМЕ-шный бюллетень должен выйти. Ждет....
да и мне уже тоже