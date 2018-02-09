FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 672

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

Покупаю от 1,16 до 1,23 )

Этот послабон для продавцов не на долго.

Смотрю по Оанде

Кидай свою картину, глянем

По фунту Мики и Стренж правы. Фунт чуток упадет, точнее там состояние очень близкое к флету с большой амплитудой волны.


Рена)

Когда тебя здесь не было 2 месяца, твоя эта  муйня проиграла 100 раз )))

Полосочки эти хрЕновы)

Я наблюдал.)

На продавцах падали.

Спасибо! )

 
Renat Akhtyamov:

ок. постараюсь проанализировать вечерком

но позийшен против большинства тоже не плохая...

Бесполезное занятие)

Цена учитывает всё)

Спасибо! )

 
tuma_news:


Рена)

Когда тебя здесь не было 2 месяца, твоя эта  муйня проиграла 100 раз )))

Полосочки эти хрЕновы)

Я наблюдал.)

На продавцах падали.

Спасибо! )

дык тама среднесрок и ты продавал на 1,13

молчал бы лучче

увидишь как звезданет, когда выбьет левел 1,1615

а замашки от Стренжа выкинь, не дорос ишшо и не твои они, чтобы ими пользоваться

ты уже в другой берлоге живешь, чо тут делаешь, предатель?)

PS прости меня кукл, что с челом с голубого форума разговаривал, каюсь, в последний раз было!

 
Renat Akhtyamov:

дык тама среднесрок и ты продавал на 1,13

молчал бы лучче

увидишь как звезданет, когда выбьет левел 1,1615

а замашки от Стренжа выкинь, не дорос ишшо и не твои они, чтобы ими пользоваться

ты уже в другой берлоге живешь, чо тут делаешь, предатель?)

PS прости меня кукл, что с челом с голубого форума разговаривал, каюсь, в последний раз было!


нашел я этого стренжа, такое чувство что у чела корона на голове, даже на контакт не идет)

 

Канадец

Дневной Интервал, Восходящий Тренд, и цена 4 дня дает черные свечи, но Опорную точку восходящего тренда не пробила, так что шанс на продолжение Восходящей Тенденции высок!

Внутри-дневной Интервал, в Коррекционном откате участвовало два равнозначных Нисходящих Тенденции, при пробой Опорной точки последней Бай, стоп-лосс за последнюю Впадину


 
Mickey Moose:

нашел я этого стренжа, такое чувство что у чела корона на голове, даже на контакт не идет)

Не до тебя ему счас. Вот-вот СМЕ-шный бюллетень должен выйти. Ждет....
 
Renat Akhtyamov:
Не до тебя ему счас. СМЕ-шный отчет должен выйти. Ждет....

Ну так вышел же или вы о каком то новом его варианте ?ССылку плиз ..

Один выходит утром,второй выходит раз в неделю..

 
Darirunu:

Ну так вышел же или вы о каком то новом его варианте ?ССылку плиз ..

я уже давно их не качаю и ссылки потер.
 
Renat Akhtyamov:
Не до тебя ему счас. Вот-вот СМЕ-шный бюллетень должен выйти. Ждет....

да и мне уже тоже

 
1...665666667668669670671672673674675676677678679...878
Новый комментарий