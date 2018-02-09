FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 65
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Есть такое. Это у нас ещё с 4-ки. Выкладывай,никто не против,но должен знать,что панели самолётов-это прошлое и мало что даёт Клубу. Сейчас интересны страйки,коллы,путы. Была бы интересна комбинация биржевой инфы и полит-эконом-анализа с математикой золотого сечения и другими фундаментальными формулами.....на тот случай,вдруг Робот,всё-таки,не сам рисует котиры по пути наименьшего сопротивления,а учитывает данные Биржи и поведение Толпы.
У меня прогнозы внутри дня.Ну может на неделю.
Спасибо.
понял
просто глянул по графику - при продаже от 1.0749 тейк 1,0550 был очень низко!
тейк далеко не интрадейный
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Сегодня президент ЕЦБ будет держать речь. И скорее всего, как обычно бывает в таких случаях пару могут погнать в район уровня 1,0816 и возможно выше с возвратом под уровень 1,0623 ~~~~~ 1.0588 Так или иначе контролирую уровень 1,0763 при движении пары вверх и 1,0731 ~~~~~~ 1.0709 при движении вниз.
Обращаю ваше внимание, что уровни снижения 1,0623 и 1,0588 так и не были отработаны в пятницу, хотя такая возможность у медведей была.
https://www.mql5.com/ru/charts/6459319/ ... apital-ltd
Если, вам помогли мои советы, прошу проголосовать https://fxforum.club/forum-f141/topic30871.html
СПАСИБО!
Если кого то интересуют роботы я их сам "склЭпав" https://likefx.ru/reviews/132/
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Чтобы не скучать при ожидании ответа-можно заняться расчётами опционов )
И для себя полезно, и время пройдёт не заметно.
Спасибо!
Нет каких либо конкретных формул расчета уровней опциона доказанных на практике
Вот, шаблоны попробуй.
Мне нельзя теперь переписываться в личке.
Видимо, я что то очень серьёзное нарыл.....
СРОЧНО!!!!
читаем, копируем всё подряд, вобщем всё что угодно, пока ветку не снесли:
https://www.mql5.com/ru/forum/167512