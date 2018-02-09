FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 65

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sterva:

Завтра может быть больно.)

 

Кстати,я на кроссе с фунтом,залез чисто по графоанализу. Вверх буду усиливаться,вниз жрать шоколад.....а пока давлюсь попкорном.
 
Vadens:
Есть такое. Это у нас ещё с 4-ки. Выкладывай,никто не против,но должен знать,что панели самолётов-это прошлое и мало что даёт Клубу. Сейчас интересны страйки,коллы,путы. Была бы интересна комбинация биржевой инфы и полит-эконом-анализа с математикой золотого сечения и другими фундаментальными формулами.....на тот случай,вдруг Робот,всё-таки,не сам рисует котиры по пути наименьшего сопротивления,а учитывает данные Биржи и поведение Толпы.
Причем тут панели? Компьютер должен выполнять черновую работу и выдать результат. Мне не надо ломать голову про страйки, коллы, путы. Может оформлено коряво, так это поправимо, но лень этим заниматься. Главное в нашем результат.
 
tuma_news:

У меня прогнозы внутри дня.Ну может  на неделю.

Спасибо.

понял

просто глянул по графику - при продаже от   1.0749  тейк   1,0550   был очень низко!

тейк далеко не интрадейный

 
Александр (ALEXBMW)

\

Сегодня президент ЕЦБ будет держать речь. И скорее всего, как обычно бывает в таких случаях пару могут погнать в район уровня 1,0816 и возможно выше с возвратом под уровень 1,0623 ~~~~~ 1.0588 Так или иначе контролирую уровень 1,0763 при движении пары вверх и 1,0731 ~~~~~~ 1.0709 при движении вниз.
Обращаю ваше внимание, что уровни снижения 1,0623 и 1,0588 так и не были отработаны в пятницу, хотя такая возможность у медведей была.
https://www.mql5.com/ru/charts/6459319/ ... apital-ltd
Если, вам помогли мои советы, прошу проголосовать https://fxforum.club/forum-f141/topic30871.html

СПАСИБО!
Если кого то интересуют роботы я их сам "склЭпав" https://likefx.ru/reviews/132/ 

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Технический анализ пары EURUSD

[Удален]  
ну что там когда падем по евро? Сколько еще ждать "Манны небесной"?
[Удален]  
tuma_news:

Чтобы не скучать при ожидании ответа-можно заняться расчётами опционов )

И для себя полезно, и время пройдёт не заметно.

Спасибо!

Нет  каких либо  конкретных формул расчета уровней опциона доказанных на практике  
 
Movlat Baghiyev:
Нет  каких либо  конкретных формул расчета уровней опциона доказанных на практике  

 

Вот, шаблоны попробуй.

Файлы:
ygmfdr5_jfx_nzzjh.zip  597 kb
 

Мне нельзя теперь переписываться в личке.

Видимо, я что то очень серьёзное нарыл.....

СРОЧНО!!!!

читаем, копируем всё подряд, вобщем всё что угодно, пока ветку не снесли:

https://www.mql5.com/ru/forum/167512

FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия
FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия
  • www.mql5.com
В этой ветке предлагаю обсуждать теорию и практику по эконометрике применительно к FOREX, делиться опытом, создавать индикаторы и эксперты, строить...
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Да на месте ветка)))..Тут практически ничего нет в этой ветке ..
 
Ну,вот и 0767 тукнули,но на контрольный выстрел не похоже,мало энергии-нужна 8-я. 
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