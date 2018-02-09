FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 42

На сегодня всё,что ли....больше не подадут движух?

 

 
На сегодня всё,что ли....больше не подадут движух?

 

Да уж ,скудненькая пятница получилась ,обычно после 18:00 по мск движухи не бывает )
 
На сегодня всё,что ли....больше не подадут движух?

 

там еще три новости впереди по графику МТ5: 1.отчет по активным нефтяным платформам 20:00 США...

фото конечно классное...нищий с нищим скульптурой на пару, изваяли в бронзе- Церетели - Лужкову... - кто придумал молодец... можно сказать, проигравшийся трейдер-сливатор:  подайте на новый депозит

 

Для информации:

1. начал шорты по макушкам набирать по золоту, смотрите аккуратней с покупками...

2. цель 985-1000.

3. В течении этого года...

Добрый вечер ..На следующей недели постарайтесь не купится на выстрелы ..
 
Lesorub:
Нефтепромбанк был терминал МТ4 ...

Вопрос конечно не ко мне ,но тут нет параметров в свойствах на основе которых он строится ..
 
Так что же он показывает, паттерн или информацию о инструменте.

Покаж картинку с индикатором, у которого линии рисуются в будущее

получилось че, нет? 

 
Movlat Baghiyev:
Вопрос конечно не ко мне ,но тут нет параметров в свойствах на основе которых он строится ..
Мнение эксперта по рельсам хотелось бы услышать
 
Alekseu Fedotov:

Так что же он показывает, паттерн или информацию о инструменте.

Покаж картинку с индикатором, у которого линии рисуются в будущее

получилось че, нет? 

такое не показывают, я даже не рассказывал никому

откуда Вы узнали?

