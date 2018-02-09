FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На сегодня всё,что ли....больше не подадут движух?
На сегодня всё,что ли....больше не подадут движух?
На сегодня всё,что ли....больше не подадут движух?
там еще три новости впереди по графику МТ5: 1.отчет по активным нефтяным платформам 20:00 США...
фото конечно классное...нищий с нищим скульптурой на пару, изваяли в бронзе- Церетели - Лужкову... - кто придумал молодец... можно сказать, проигравшийся трейдер-сливатор: подайте на новый депозит
Для информации:
1. начал шорты по макушкам набирать по золоту, смотрите аккуратней с покупками...
2. цель 985-1000.
3. В течении этого года...
Нефтепромбанк был терминал МТ4 ...
Что скажешь:
?
https://www.mql5.com/ru/market/product/20278
Что скажешь:
?
https://www.mql5.com/ru/market/product/20278
Что скажешь:
?
https://www.mql5.com/ru/market/product/20278
Так что же он показывает, паттерн или информацию о инструменте.
Покаж картинку с индикатором, у которого линии рисуются в будущее
получилось че, нет?
Вопрос конечно не ко мне ,но тут нет параметров в свойствах на основе которых он строится ..
Так что же он показывает, паттерн или информацию о инструменте.
Покаж картинку с индикатором, у которого линии рисуются в будущее
получилось че, нет?
такое не показывают, я даже не рассказывал никому
откуда Вы узнали?