FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 679

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Lesorub:

1.1550 сбылось

теперь и 1.1662 взяли

повезло опять... 

Выделил.

Вероятно ценой закрытия недели станет...., ну или где-то рядом, например 1.1666

 
Renat Akhtyamov:

Выделил.

Вероятно ценой закрытия недели станет...., ну или где-то рядом, например 1.1666

уже все украли, до нас...


 

Ладненько...  Всех причастных -  с Праздником!!!

И на очереди  11.11    ...

А пока -    бай - бай!


 
Lesorub:

Ладненько...  Всех причастных -  с Праздником!!!

И на очереди  11.11    ...

А пока -    бай - бай!

Чтобы за неделю правильно индюк показывал прибыль, сделай так:

      d0=StrToTime(TimeToStr(TimeCurrent(), TIME_DATE));
      while (TimeDayOfWeek(d0)<1 || TimeDayOfWeek(d0)>5)d0-=24*60*60;
      d1=d0-24*60*60;
      while (TimeDayOfWeek(d1)<1 || TimeDayOfWeek(d1)>5)d1-=24*60*60; 
      d2=d1-24*60*60;
      while (TimeDayOfWeek(d2)<1 || TimeDayOfWeek(d2)>5)d2-=24*60*60;
      d3=d2-24*60*60;
      while (TimeDayOfWeek(d3)<1 || TimeDayOfWeek(d3)>5)d3-=24*60*60;
      d4=d3-24*60*60;
      while (TimeDayOfWeek(d4)<1 || TimeDayOfWeek(d4)>5)d4-=24*60*60;
      //d5=StrToTime(TimeToStr(TimeCurrent(), TIME_DATE));
      d5=d4-24*60*60;
      d6=StringToTime(IntegerToString(Year())+"."+IntegerToString(Month())+".01");

Ну и верни на Родину строчки в коде, которые выводили распечатку прибыли за день, неделю, месяц, квартал, год

))

------

И так и сяк крутил-вертел этот индюк.

Не подошел он мне.

Вобщем понял  - на балансе далеко не уедешь.

Единствинный нормальный показатель роста балобосов - рост эквити.

Поздравляю, пока!

 
Sergiy_SV:

Жостко, особенно доливка, на Н1 и на Н4 тренд в низ. По ходу на везении закрылись.

Это чистое везение:

 
Renat Akhtyamov:

Эквити - вот где собака зарыта.

Пересмотрел и всё заработало как положено

Для начала баланс - цифра неизменная и смысл её в том, что он отражает ВСЕ твои начальные бабули, которые надо бы суметь не спустить.

Про профит выше уже написал - это как разница между начальным балансом и тем что у тебя в кошельке, на счете.

К сожалению формула, которая в терминале, работает на ДЦ,

Изменил её и лок начал строиться положительный. А это уже рост Эквити, той что в терминале на этот раз. Как растет баланс - выше два скрина показал. Всё растет параллельно.

Теперь всё рассудит время, т.е. получилось или нет.

Берем депозит 100 долларов. Баланс 100, эквити 100 - 100% от депозита. Стоимость пункта 1 доллар. Спред 1 доллар.

Открываемся в обе стороны. Купили по 101 продали по 100. Цена сдвигается на 10 пунктов вверх.

Закрываем ордер на покупку - имеем 110-101=9 долларов "прибыли". Осталась продажа - 111-100=11. Итого баланс 109, эквити(читай "профит") 109-11=98 или 89,9% от депозита. Дальше продолжать?

 
nahdi:

Берем депозит 100 долларов. Баланс 100, эквити 100 - 100% от депозита. Стоимость пункта 1 доллар. Спред 1 доллар.

Открываемся в обе стороны. Купили по 101 продали по 100. Цена сдвигается на 10 пунктов вверх.

Закрываем ордер на покупку - имеем 110-101=9 долларов "прибыли". Осталась продажа - 111-100=11. Итого баланс 109, эквити(читай "профит") 109-11=98 или 89,9% от депозита. Дальше продолжать?

Все б так думали.

Для начала найдите ошибку в своих расчетах.

Продолжать не надо.

 
Renat Akhtyamov:

Все б так думали.

Для начала найдите ошибку в своих расчетах.

Продолжать не надо.

Ясно - вам не ясно. Продолжим.

Разделим, как вы советуете дальше эквити - "отдельно по байкам, отдельно по селлкам".

Разобьем счет на два. 50 долларов - счет для покупок. 50 долларов - для продаж.

Условия те же. На первом покупаем, на втором продаём. На первом счете имеем 50+9=59. Баланс 59, эквити 59 - 100%. На втором имеем 50-11=39 - 78%. Еще не легче!

Сложим оба счета вместе и получим 59+39=98 или 98% от начального баланса. То же самое мы бы получили, закрой мы обе позиции в примере выше. Профит - 2% со знаком минус - издержки на спред по каждой сделке. Дальше продолжать?

 
nahdi:

Ясно - вам не ясно. Продолжим.

Разделим, как вы советуете дальше эквити - "отдельно по байкам, отдельно по селлкам".

Разобьем счет на два. 50 долларов - счет для покупок. 50 долларов - для продаж.

Условия те же. На первом покупаем, на втором продаём. На первом счете имеем 50+9=59. Баланс 59, эквити 59 - 100%. На втором имеем 50-11=39 - 78%. Еще не легче!

Сложим оба счета вместе и получим 59+39=98 или 98% от начального баланса. То же самое мы бы получили, закрой мы обе позиции в примере выше. Профит - 2% со знаком минус - издержки на спред по каждой сделке. Дальше продолжать?

С такой стратегией естественно так будет. Это утопия.

Bid, Ask, повнимательнее.

Удачи

 
Renat Akhtyamov:
С такой стратегией естественно так будет. Это утопия.
Утопия - ваша "стратегия", которую вы пишете уже много лет. Я лишь хотел показать всю абсурдность ваших писАний. Нельзя идти вперед и назад одновременно.
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