FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 679
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1.1550 сбылось
теперь и 1.1662 взяли
повезло опять...
Выделил.
Вероятно ценой закрытия недели станет...., ну или где-то рядом, например 1.1666
Выделил.
Вероятно ценой закрытия недели станет...., ну или где-то рядом, например 1.1666
уже все украли, до нас...
Ладненько... Всех причастных - с Праздником!!!
И на очереди 11.11 ...
А пока - бай - бай!
Ладненько... Всех причастных - с Праздником!!!
И на очереди 11.11 ...
А пока - бай - бай!
Чтобы за неделю правильно индюк показывал прибыль, сделай так:
Ну и верни на Родину строчки в коде, которые выводили распечатку прибыли за день, неделю, месяц, квартал, год
))
------
И так и сяк крутил-вертел этот индюк.
Не подошел он мне.
Вобщем понял - на балансе далеко не уедешь.
Единствинный нормальный показатель роста балобосов - рост эквити.
Поздравляю, пока!
Жостко, особенно доливка, на Н1 и на Н4 тренд в низ. По ходу на везении закрылись.
Эквити - вот где собака зарыта.
Пересмотрел и всё заработало как положено
Для начала баланс - цифра неизменная и смысл её в том, что он отражает ВСЕ твои начальные бабули, которые надо бы суметь не спустить.
Про профит выше уже написал - это как разница между начальным балансом и тем что у тебя в кошельке, на счете.
К сожалению формула, которая в терминале, работает на ДЦ,
Изменил её и лок начал строиться положительный. А это уже рост Эквити, той что в терминале на этот раз. Как растет баланс - выше два скрина показал. Всё растет параллельно.
Теперь всё рассудит время, т.е. получилось или нет.
Берем депозит 100 долларов. Баланс 100, эквити 100 - 100% от депозита. Стоимость пункта 1 доллар. Спред 1 доллар.
Открываемся в обе стороны. Купили по 101 продали по 100. Цена сдвигается на 10 пунктов вверх.
Закрываем ордер на покупку - имеем 110-101=9 долларов "прибыли". Осталась продажа - 111-100=11. Итого баланс 109, эквити(читай "профит") 109-11=98 или 89,9% от депозита. Дальше продолжать?
Берем депозит 100 долларов. Баланс 100, эквити 100 - 100% от депозита. Стоимость пункта 1 доллар. Спред 1 доллар.
Открываемся в обе стороны. Купили по 101 продали по 100. Цена сдвигается на 10 пунктов вверх.
Закрываем ордер на покупку - имеем 110-101=9 долларов "прибыли". Осталась продажа - 111-100=11. Итого баланс 109, эквити(читай "профит") 109-11=98 или 89,9% от депозита. Дальше продолжать?
Все б так думали.
Для начала найдите ошибку в своих расчетах.
Продолжать не надо.
Все б так думали.
Для начала найдите ошибку в своих расчетах.
Продолжать не надо.
Ясно - вам не ясно. Продолжим.
Разделим, как вы советуете дальше эквити - "отдельно по байкам, отдельно по селлкам".
Разобьем счет на два. 50 долларов - счет для покупок. 50 долларов - для продаж.
Условия те же. На первом покупаем, на втором продаём. На первом счете имеем 50+9=59. Баланс 59, эквити 59 - 100%. На втором имеем 50-11=39 - 78%. Еще не легче!
Сложим оба счета вместе и получим 59+39=98 или 98% от начального баланса. То же самое мы бы получили, закрой мы обе позиции в примере выше. Профит - 2% со знаком минус - издержки на спред по каждой сделке. Дальше продолжать?
Ясно - вам не ясно. Продолжим.
Разделим, как вы советуете дальше эквити - "отдельно по байкам, отдельно по селлкам".
Разобьем счет на два. 50 долларов - счет для покупок. 50 долларов - для продаж.
Условия те же. На первом покупаем, на втором продаём. На первом счете имеем 50+9=59. Баланс 59, эквити 59 - 100%. На втором имеем 50-11=39 - 78%. Еще не легче!
Сложим оба счета вместе и получим 59+39=98 или 98% от начального баланса. То же самое мы бы получили, закрой мы обе позиции в примере выше. Профит - 2% со знаком минус - издержки на спред по каждой сделке. Дальше продолжать?
С такой стратегией естественно так будет. Это утопия.
Bid, Ask, повнимательнее.
Удачи
С такой стратегией естественно так будет. Это утопия.