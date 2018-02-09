FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 698
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Нече тут делать.
Неисправимы. Вам хоть в лоб хоть по лбу - всё одно. Индикатор дурака вам в помощь
Нече тут делать.
можно понадеяться и влететь, т.к. сигнал неоднозначен
соотношение 2 к 1, т.е. 2 неверных против 1 верного сигнала
Прибыль нужно растить. Убытки крыть. А не наоборот и с палками по полю, как вы тут бегаете каждый день
Бегаем, бегаем...
И с палками и с бубном:
Бегаем, бегаем...
И с палками и с бубном:
2 дня и 108 % - хороший бег.
5+
Запродать малость...
Запродать малость...
Тут у меня пока только покупки )
Запродать малость...
1890, поехали..., возможно без откатов
если двинет вниз, значит дура )))