FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 698

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Неисправимы. Вам хоть в лоб хоть по лбу - всё одно. Индикатор дурака вам в помощь



Нече тут делать.
 
nahdi:
Неисправимы. Вам хоть в лоб хоть по лбу - всё одно. Индикатор дурака вам в помощь



Нече тут делать.

можно понадеяться и влететь, т.к. сигнал неоднозначен

соотношение 2 к 1, т.е. 2 неверных против 1 верного сигнала

 
Renat Akhtyamov:
пару дней назад ближайшие цели озвучивались. Что будет дальше никто не знает - это гадание
 
Прибыль нужно растить. Убытки крыть. А не наоборот и с палками по полю, как вы тут бегаете каждый день
 
nahdi:
Прибыль нужно растить. Убытки крыть. А не наоборот и с палками по полю, как вы тут бегаете каждый день
+++
 

Бегаем, бегаем...           


И с палками и с бубном:


 
Lesorub:

Бегаем, бегаем...           


И с палками и с бубном:



2 дня и 108 % - хороший бег.

5+

 

Запродать малость...


 
Lesorub:

Запродать малость...



Тут у меня пока только покупки )

 
Lesorub:

Запродать малость...

1890, поехали..., возможно без откатов

если двинет вниз, значит дура )))

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