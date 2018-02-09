FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 582

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Rustam Galkeev:
По Толерантной валюте можно вообще играть как в онлайн игру без всяких новостей тех анализа просто подрубаешь Аффинаж и собираешь 0.2% каждый день и вообще эта валюта на мой взгляд предназначена для пенсионеров, инвалидов и далёких от мира форекс людей(без обид тем кто работает по ней), так как её ценовой ход очень мал. Все  типа гральные  совы на ней обкатываются, но это моё видение... .   
Как нибудь покажу ее ценовой ход
 

Не много лёгких пипсов и восстановление позиций с защитные замки которые стоят с ночи, ждём куда идти для набора партий. Пока качели не много повышательного характера, но это вилами по воде пока прохода нет в район 1.3540 может и вниз упасть.

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Готовиться прорыв по фунтику в район 1.3570-1.3610 и Толерантная пара похоже потянется на верх. Опорные точки среднего звена показывают на верх, а старшего порядка ждёт подтверждения в районе 1.3510-1.3520. Включаю накопитель при спаде дист 10-20 от экстремумов защита 40-80 от входа в бай.

 

Теперь жду отката от макс вершин в 40-60п и начинаю новую партию накопления на прорыв с защитой 80п.

Кстати не плохой момент по Толерантной валюте, жаль что не работаю по ней.

 
Rustam Galkeev:

Готовиться прорыв по фунтику в район 1.3570-1.3610 и Толерантная пара похоже потянется на верх. Опорные точки среднего звена показывают на верх, а старшего порядка ждёт подтверждения в районе 1.3510-1.3520. Включаю накопитель при спаде дист 10-20 от экстремумов защита 40-80 от входа в бай.


боже мой!

 

Пора и честь знать...



 
Lesorub:

Пора и честь знать...



Хороший бай
 
По ходу кто на понижение играет хорошо кинут... .
 

Думаю будет падать до 0.87321, если пробьет вниз то будет дальше падать


 

Задушим Ауди...


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