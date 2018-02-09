FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 530
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как вы эти долги определяете?
наверное так
наверное так
угадайка что ли? Или что-то посерьезнее? Поделитесь своим методом.
угадайка что ли? Или что-то посерьезнее? Поделитесь своим методом.
вам судить угадайка это или нет.
на графике это выглядит так в моем понимании.
Спасибо.
Сегодня собиралась вместе с ауди набирать.)
вам судить угадайка это или нет.
на графике это выглядит так в моем понимании.
Как можно судить, не понимая принципов построения этих уровней? Чем этот уровень лучше цены на 100 пт выше или ниже?
тем что я могу его использовать в своей торговой системе
вышибут, перезайдем...
USDCAD. Сегодня вниз идём?
USDCAD. Сегодня вниз идём?
причем ТР 1.2340 внизу от сигнала...
причем ТР 1.2340 внизу от сигнала...
вот что надо ждать горизонтальная коррекция и в итоге 1.29 с кпейками ..