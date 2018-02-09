FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 530

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elibrarius:

как вы эти долги определяете?


наверное так

 
Rafil Nurmukhametov:

наверное так


угадайка что ли? Или что-то посерьезнее? Поделитесь своим методом.

 
elibrarius:

угадайка что ли? Или что-то посерьезнее? Поделитесь своим методом.


вам судить угадайка это или нет. 

на графике это выглядит так в моем  понимании.


 
sterva:

Спасибо.

Сегодня собиралась вместе с ауди набирать.)


 
Rafil Nurmukhametov:

вам судить угадайка это или нет. 

на графике это выглядит так в моем  понимании.


Как можно судить, не понимая принципов построения этих уровней? Чем этот  уровень лучше цены на 100 пт выше или ниже?
 
elibrarius:
Как можно судить, не понимая принципов построения этих уровней? Чем этот  уровень лучше цены на 100 пт выше или ниже?

тем что я могу его использовать в своей торговой системе

 

вышибут, перезайдем...        



 

USDCAD. Сегодня вниз идём?

 
khorosh:

USDCAD. Сегодня вниз идём?

причем ТР 1.2340 внизу от сигнала...

 
Lesorub:

причем ТР 1.2340 внизу от сигнала...


вот что надо ждать  горизонтальная коррекция  и в итоге 1.29 с кпейками ..

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