FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 84
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Ращу лося. Селл на дне. Классика
https://www.mql5.com/ru/charts/6513010/nzdusd-m5-fbs-inc
Мне очень понравилось, что Ваш робот выделил флет.
Даже не так, а правильнее - я в шоке, дельная фишка!
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Продаю фунта и его кроссы.
Нормально я загрузился фунтом. Надеюсь,он не собирается пробить сопротивления.
У Вас своп меняется в зависимости от направления? Или на этой паре только своп на шорт плюсовой?
Спасибо!
Покажи свои труды ,)
Не стесняйся)
Спасибо!
Качай с профиля, сколько раз уже говорил. Там долгосрочные фишки, поэтому и в тестере покажет норм.
Кстати, по путоколлам - это только вводная, чтобы понять как работает любой рынок.
Двигайся дальше.
И... Скоро полетаем, через 2,5 часа)))
А что является основанием такого решения?
Визуальный взгляд на приборную панель моего (про)летательного средства.
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И... Скоро полетаем, через 2,5 часа)))
Есть большая вероятность,что ставку оставят.
.........вряд ли стоит ждать укрепления бакса на мой взгляд......