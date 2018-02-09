FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 84

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Ращу лося. Селл на дне. Классика

https://www.mql5.com/ru/charts/6513010/nzdusd-m5-fbs-inc

График NZDUSD, M5, 2017.02.01 11:36 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
График NZDUSD, M5, 2017.02.01 11:36 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
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Символ: NZDUSD. Период графика: M5. Брокер: FBS Inc. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.02.01 11:36 UTC.
 
Renat Akhtyamov:

Мне очень понравилось, что Ваш робот выделил флет.

Даже не так, а правильнее - я в шоке, дельная фишка!

Это не робот. Это простой индикатор.
 
Vadens:

........................................

Продаю фунта и его кроссы. 

Нормально я загрузился фунтом. Надеюсь,он не собирается пробить сопротивления.
[Удален]  
Vadens:
Нормально я загрузился фунтом. Надеюсь,он не собирается пробить сопротивления.
А что является основанием такого решения?
 
tuma_news:

У Вас  своп меняется в зависимости от направления? Или на этой паре только своп на шорт плюсовой?

Спасибо!

Да уж, если бы так было... а ещё лучше если бы сам выставлял своп...(продажа минус, покупка плюс)
 
tuma_news:


Покажи  свои труды ,)

Не стесняйся)

Спасибо!

Качай с профиля, сколько раз уже говорил. Там долгосрочные фишки, поэтому и в тестере покажет норм.

Кстати, по путоколлам - это только вводная, чтобы понять как работает любой рынок.

Двигайся дальше.

И... Скоро полетаем, через 2,5 часа)))

 
Movlat Baghiyev:
А что является основанием такого решения?

Визуальный взгляд на приборную панель моего (про)летательного средства.

 

 
Renat Akhtyamov:

......................................................

И... Скоро полетаем, через 2,5 часа)))

Есть большая вероятность,что ставку оставят.
[Удален]  
Vadens:
Есть большая вероятность,что ставку оставят.
Кто же решится по вашему ,что то менять тем более, что Президент уже другой и "никто не знает ,что от него ждать" Вот только при таком сценарии ,вряд ли стоит ждать укрепления бакса на мой взгляд как реакцию рынка ..
 
Movlat Baghiyev:
.........вряд ли стоит ждать укрепления бакса на мой взгляд......
Именно так,а это значит мои фунты получат поддержку и будут давить мои веера в противоходе. Честно,на это и расчёт-совсем не интересно сесть на попутку с 1-3 ордерами.
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