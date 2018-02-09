FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
теханализ со старших уровней?
кстати картинку лучше выкладывать прямо в пост, не файлом
я извиняюсь но у меня не получается
я извиняюсь но у меня не получается
картинку можно вставить так
https://www.mql5.com/ru/forum/23583/page3#comment_1053608
Лучше так(основано на гармоничном анализе )
Нет, всё по плану, не может каждая свеча идти в мою сторону.
Вот только покупать выше 1.28 не очень ...
Продолжая следить за поведением канадца, выкладываю свою версию ТА по направлению и дате/времени входа в рынок
ага зреет, в короткую пока так:
чуть вниз и хороший отскок от... вверх, а там смотрим и проверяем...
картинку чуть позже, что то глючит сегодня интернет
ага зреет, в короткую пока так:
чуть вниз и хороший отскок от... вверх, а там смотрим и проверяем...
картинку чуть позже, что то глючит сегодня интернет