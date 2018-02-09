FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 15

Renat Akhtyamov:

теханализ со старших уровней?

кстати картинку лучше выкладывать прямо в пост, не файлом

я извиняюсь но у меня не получается  

 
Timofey Voroshilov:

картинку можно вставить так

https://www.mql5.com/ru/forum/23583/page3#comment_1053608

[Удален]  
mmmoguschiy-new:
Лучше так(основано на гармоничном анализе ) 

Нет, всё по плану, не может каждая свеча идти в мою сторону.

Вот только покупать выше 1.28 не очень ... 

 

 
AUD CHF
 

Продолжая следить за поведением канадца, выкладываю свою версию ТА по направлению и дате/времени входа в рынок


 

ага зреет, в короткую пока так:

чуть вниз и хороший отскок от... вверх, а там смотрим и проверяем...

картинку чуть позже, что то глючит сегодня интернет

 
Sergey Novokhatskiy:

пока путоколлами не занялся (снова да ладом), не смог узреть такое. Однако, торговать можно и без ТА и без путоколов. Готовлюсь...
 
 
Sergey Novokhatskiy:
На весну-лето прогноз ?
[Удален]  


