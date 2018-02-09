FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 157

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Lesorub:

на часе такая картина:


Спасибо.)
 
pridurok:

Дык я ж явил вам откровение....

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page153#comment_4094597 

1.0454 будет седня шпилей?
 
Lesorub:
1.0454 будет седня шпилей?

Сына, тебе к провидцам, их тут аки собак, я ж будущего не вижу)

Только идиот может думать, что он знает будущее) 

Торговля на 90% состоит из ожидания, а гадания в ней вообще быть не должно. 

Короче, иди рисуй красную и зеленую линии, тренируйся. 

Как то так:

 

 
pridurok:

Сына, тебе к провидцам, их тут аки собак, я ж будущего не вижу)

Только идиот может думать, что он знает будущее) 

Торговля на 90% состоит из ожидания, а гадания в ней вообще быть не должно. 

Короче, иди рисуй красную и зеленую линии, тренируйся. 

Как то так:

 

раз спросил, больше даже и не буду...


 
Lesorub:

раз спросил, больше даже и не буду...


Так ты спросил про будущее, ты сам то понял чаво спросил?

Вы что правда думаете, что можно предсказать будущее?)))))) 

 
pridurok:

Так ты спросил про будущее, ты сам то понял чаво спросил?

Вы что правда думаете, что можно предсказать будущее?)))))) 

Вы ж чета ждете...

"Чаво" я понял    

 
Lesorub:

Вы ж чета ждете...

"Чаво" я понял    

Так я тебе ясно сказал, завтра или послезавтра буду покупать евро и продавать ауди, если сложатся условия для этих сделок. А сегодня я амеров жду, если ничего делать не будут, то я аут.
 
Vadens:

...............

Евра подходит,флетуя,к моей виртуальной черте 0520 и можно смотреть покупки. Не исключаю контрольный в 4-ку_3-ку..........

Ну,вот и здрасьте 0520,

 

а я морально не готов. Надо глянуть что на запасах нефти и на Йеллен будет-дальше погонят или из имеющегося движения шпильку сделают.

.....Заметьте,как выше на опцуровнях цена флетует,перед тем как пробить. Значит "видит" их,заразюка!
 
Vadens:

Ну,вот и здрасьте 0520,

 

а я морально не готов. Надо глянуть что на запасах нефти и на Йеллен будет-дальше погонят или из имеющегося движения шпильку сделают.

.....Заметьте,как выше на опцуровнях цена флетует,перед тем как пробить. Значит "видит" их,заразюка!

Не видит, просто но есть сейчас)

 

Бедный Тума. 

 
Vadens: https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page145#comment_4091875

..........Опцион рядом на 2392,но до опца какая-то Тварь частенько не доходит несколько пунктов,но это понятно-за опцем некоторые спекули и хеджи несут убытки. Глубоко в душе у меня 2260..........

И фунт достал опцуровень,не грех и к ближайшему сопротивлению теперь сходить.

 

Мне б выскочить из кросса,но жду лучшего...дурья башка. Мож киви ночью поможет.

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