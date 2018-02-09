FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 157
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на часе такая картина:
Дык я ж явил вам откровение....
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page153#comment_4094597
1.0454 будет седня шпилей?
Сына, тебе к провидцам, их тут аки собак, я ж будущего не вижу)
Только идиот может думать, что он знает будущее)
Торговля на 90% состоит из ожидания, а гадания в ней вообще быть не должно.
Короче, иди рисуй красную и зеленую линии, тренируйся.
Как то так:
Сына, тебе к провидцам, их тут аки собак, я ж будущего не вижу)
Только идиот может думать, что он знает будущее)
Торговля на 90% состоит из ожидания, а гадания в ней вообще быть не должно.
Короче, иди рисуй красную и зеленую линии, тренируйся.
Как то так:
раз спросил, больше даже и не буду...
раз спросил, больше даже и не буду...
Так ты спросил про будущее, ты сам то понял чаво спросил?
Вы что правда думаете, что можно предсказать будущее?))))))
Так ты спросил про будущее, ты сам то понял чаво спросил?
Вы что правда думаете, что можно предсказать будущее?))))))
Вы ж чета ждете...
"Чаво" я понял
Вы ж чета ждете...
"Чаво" я понял
...............
Евра подходит,флетуя,к моей виртуальной черте 0520 и можно смотреть покупки. Не исключаю контрольный в 4-ку_3-ку..........
Ну,вот и здрасьте 0520,
а я морально не готов. Надо глянуть что на запасах нефти и на Йеллен будет-дальше погонят или из имеющегося движения шпильку сделают......Заметьте,как выше на опцуровнях цена флетует,перед тем как пробить. Значит "видит" их,заразюка!
Ну,вот и здрасьте 0520,
а я морально не готов. Надо глянуть что на запасах нефти и на Йеллен будет-дальше погонят или из имеющегося движения шпильку сделают......Заметьте,как выше на опцуровнях цена флетует,перед тем как пробить. Значит "видит" их,заразюка!
Не видит, просто но есть сейчас)
Бедный Тума.
..........Опцион рядом на 2392,но до опца какая-то Тварь частенько не доходит несколько пунктов,но это понятно-за опцем некоторые спекули и хеджи несут убытки. Глубоко в душе у меня 2260..........
И фунт достал опцуровень,не грех и к ближайшему сопротивлению теперь сходить.
Мне б выскочить из кросса,но жду лучшего...дурья башка. Мож киви ночью поможет.