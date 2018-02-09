FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 353

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Гэмблеры
 
А теперь ответьте на вопрос "Почему?" Почему оно гэпнуло именно веерх?
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Аркадий Вольнов:
А теперь ответьте на вопрос "Почему?" Почему оно гэпнуло именно веерх?

потому, что ты ждал вниз 
 
Аркадий Вольнов:
А теперь ответьте на вопрос "Почему?" Почему оно гэпнуло именно веерх?

могло и вниз, какая разница?

значит продавцов было больше.

 
Аркадий Вольнов:
А теперь ответьте на вопрос "Почему?" Почему оно гэпнуло именно веерх?

Потому что не было сделок по продаже вплоть до этой цены
 
Аркадий Вольнов:
А теперь ответьте на вопрос "Почему?" Почему оно гэпнуло именно веерх?

"потому, что нельзя быть на свете красивой такой"

"потому, потому, что мы пилоты"

"потому, что есть Алешка у тебя"

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Alexandr Bryzgalov:

"потому, что нельзя быть на свете красивой такой"

"потому, потому, что мы пилоты"

"потому, что есть Алешка у тебя"


потому что потому что
всех нужнее и дороже
всех доверчивей и строже
в этом мире доброта 

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Аркадий Вольнов:
А теперь ответьте на вопрос "Почему?" Почему оно гэпнуло именно веерх?

навернопотомучто

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Продолжаем хит парад

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