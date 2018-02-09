FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 353
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А теперь ответьте на вопрос "Почему?" Почему оно гэпнуло именно веерх?
потому, что ты ждал вниз
А теперь ответьте на вопрос "Почему?" Почему оно гэпнуло именно веерх?
могло и вниз, какая разница?
значит продавцов было больше.
А теперь ответьте на вопрос "Почему?" Почему оно гэпнуло именно веерх?
Потому что не было сделок по продаже вплоть до этой цены
А теперь ответьте на вопрос "Почему?" Почему оно гэпнуло именно веерх?
"потому, что нельзя быть на свете красивой такой"
"потому, потому, что мы пилоты"
"потому, что есть Алешка у тебя"
"потому, что нельзя быть на свете красивой такой"
"потому, потому, что мы пилоты"
"потому, что есть Алешка у тебя"
потому что потому что
всех нужнее и дороже
всех доверчивей и строже
в этом мире доброта
А теперь ответьте на вопрос "Почему?" Почему оно гэпнуло именно веерх?
навернопотомучто