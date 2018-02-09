FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 312
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Вопрос сам отпал..
Вопрос сам отпал..
Летим на юг
Летим на юг
На чем летим?)
На чем летим?)
:)))))))))))))))))))
Пока не наблюдал. Писал новую фишку для торговли на демке, поприкалываться....
Треугольники не так страшны, как оказалось, даже скажу больше - это самое то. Только я несколько лет не мог придумать, как их торговать.
Теперь тут, пообщаемся.
Подробнее о треугольниках и где тут?
На чем летим?)
Если здесь базар за Евро, то, туда и летим. Повторяется ситуация 2008 года: рост доллара и японской йены.
Подробнее о треугольниках и где тут?
Когда пишу прогу - меня здесь нет.
Теперь я здесь, на форуме)
Когда пишу прогу - меня здесь нет.
Теперь я здесь, на форуме)
которая по счету???
которая по счету???
Одна торгует, нормально всё, только риск мизерный....
Заставила задуматься.
Предыдущие не считаю - полное г... Но без них, я бы не написал следующие. По другому - никак не вкурить.