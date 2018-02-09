FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 312

Новый комментарий
 
Сергей:

Вопрос сам отпал..
Это точно, ночные новости дали нехилый толчок!
 
Сергей:

Вопрос сам отпал..

Летим на юг
 
Mislaid:

Летим на юг

На чем летим?)
 
Сергей:

На чем летим?)
 
Renat Akhtyamov:

:)))))))))))))))))))
 
Renat Akhtyamov:

Пока не наблюдал. Писал новую фишку для торговли на демке, поприкалываться....

Треугольники не так страшны, как оказалось, даже скажу больше - это самое то. Только я несколько лет не мог придумать, как их торговать.

Теперь тут, пообщаемся.


Подробнее о треугольниках и где тут? 
 
Сергей:

На чем летим?)

Если здесь базар за Евро, то, туда и летим. Повторяется ситуация 2008 года: рост доллара и японской йены. 
 
Vadens:

Подробнее о треугольниках и где тут? 

Когда пишу прогу - меня здесь нет.

Теперь я здесь, на форуме)

 
Renat Akhtyamov:

Когда пишу прогу - меня здесь нет.

Теперь я здесь, на форуме)

которая по счету???


 
Lesorub:

которая по счету???

Одна торгует, нормально всё, только риск мизерный....

Заставила задуматься.

Предыдущие не считаю - полное г... Но без них, я бы не написал следующие. По другому - никак не вкурить.

1...305306307308309310311312313314315316317318319...878
Новый комментарий