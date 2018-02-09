FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 252

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Renat Akhtyamov:

Ждешь разворот в небо или как?

//не совсем понятно‌

Если ставку сделают отрицательной, тогда взлетим, если о‌стальное(такая же или рост) - будет как ты сказал или намного ниже

Разворот- понятие относительное.)

1,0650 пока что  жду )

Спасибо)

(сейчас  покупать  поздно,  а продавать  рано)‌

 
tuma_news:

Разворот- понятие относительное.)

1,0650 пока что  жду )

Спасибо)

(сейчас  покупать  поздно,  а продавать  рано)

ага
[Удален]  

  

Молодец Ренат! я движу ждал в сторону долгов

Движуху по еврику ожидаю 9-го и 15-го марта. В один из этих дней надеюсь всё же выбьют 1,035.

После этого полетим на север к 1.17

И самым интересным и смешным днем станет 1-е апреля

 
Alexander Antoshkin:

1,0678 есть такое ) тоже

Может дотянут за уши...

Кстати, какой сейчас форвард пойнт на евро/долл ?‌

 

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page68#comment_4028944

а вот и бэха х5..

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
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завтра еду на новой машине знакомится с ним.... 

о‌н не отказал....

 
Alexander Antoshkin:

  

Молодец Ренат! я движу ждал в сторону долгов

Да достали уже они на одном месте топтаться... Опять вернулись к цене понедельника

Никак не могут вдарить по человечи - пунктов на 200-500 4-х знака

)‌

 
sterva:


Спасибо.)

О‌пять загонят.


Куда?
 
Vadens:

Куда?

Уже загнали+-1.355 следующий.
 

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продайте фунта, купите луня

)‌

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