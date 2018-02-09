FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 252
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Ждешь разворот в небо или как?
//не совсем понятно
Если ставку сделают отрицательной, тогда взлетим, если остальное(такая же или рост) - будет как ты сказал или намного ниже
Разворот- понятие относительное.)
1,0650 пока что жду )
Спасибо)
(сейчас покупать поздно, а продавать рано)
Разворот- понятие относительное.)
1,0650 пока что жду )
Спасибо)
(сейчас покупать поздно, а продавать рано)
Молодец Ренат! я движу ждал в сторону долгов
Движуху по еврику ожидаю 9-го и 15-го марта. В один из этих дней надеюсь всё же выбьют 1,035.
После этого полетим на север к 1.17
И самым интересным и смешным днем станет 1-е апреля
1,0678 есть такое ) тоже
Может дотянут за уши...
Кстати, какой сейчас форвард пойнт на евро/долл ?
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page68#comment_4028944
а вот и бэха х5..
завтра еду на новой машине знакомится с ним....
он не отказал....
Молодец Ренат! я движу ждал в сторону долгов
Да достали уже они на одном месте топтаться... Опять вернулись к цене понедельника
Никак не могут вдарить по человечи - пунктов на 200-500 4-х знака
)
Спасибо.)
Опять загонят.
Куда?
Куда?
Уже загнали+-1.355 следующий.
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продайте фунта, купите луня
)