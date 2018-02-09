FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 24

Vadens:
Совы не приемлю и не перевариваю. Вообще спекулятивный форекс не считаю торговлей,а интрадей и пипсовку тем более. Т.е. у меня ниже Н4 торговлей не считается,а хвалёная какая-нибудь сова от Н4 и выше вызывает смех......особенно,если читаю,что держат комп включённым или платят за "облако".

сова без компа не будет работать, так что всё время в работе. за ситуацией на рынке нужно постоянно следить и соответствующим образом реагировать, чем и занимается программа

но у меня были стратегии, согласно которых я комп включал один раз в день. однако, теперь и я понимаю, что таким стратегиям не жить.


сейчас имею следующее мнение:

     норм.стратегия - это в основном предварительно обмозгованный торговый план стабильного заработка, естественно с постоянно положительным эквити, независящий от того, куда идет цена

слив потенциально возможен, если любое из этих условий не выполнено

реализовать такой план с помощью ручной торговли нереально.

Поэтому, выражаю огромное спасибо и своё почтение компании MQ за то, что всё необходимое для реализации этой задачи, она с избытком предоставила более чем профессионально и бесплатно.


 
 
vaz:
Тума, я не пойму, ты ж евру к 0.7 гнал или....?

Приветик!

Может быть и гнал когда-то в своё время.

Сейчас,когда под боком  свой ДЦ, Евро само ко мне идёт ) ну и деньги тоже )

Спасибо.

 
max325:

Думаю что будет как то так. Могу конечно ошибаться. Хотел на красном выложить. А там такой гем... с этим делом.

 

опциончиками  интересуемся ? )

ну и как? Прогноз по евро есть?

Внутри дня  или  на неделю.

Спасибо.

 
Renat Akhtyamov:

слив потенциально возможен, если любое из этих условий не выполнено


 

Лично допускаю,что можно спрогнозить точно,но для этого нужно переварить и учесть много инфы. У меня скомпоновать разноадресную и разнотематическую инфу в точный сигнал не получается,но(повторюсь) такую возможность допускаю. Как пример приведу ответ нашего Коллеги:

 

Полный ответ здесь. 

Кстати,на других сайтах ведёт себя в соответствии с сединами. 

 
Renat Akhtyamov:

Щас можно спать. Движняк будет, но только вечером.

Новости посмотрите - где там по 3 бычьих головы по баксу. Это примерное время начала движняка.

Перед этим посмотрите - что я писал выше, там и определитесь - кто куда возможно двинет.

А я не сплю, т.к. АТС-ку пишу.

https://ru.investing.com/economic-calendar/

да, да... И так постоянно сколько с тобой знаком)

И будет ли конец какой-нибудь ?

Спасибо!

 
Vadens:

Лично допускаю,что можно спрогнозить точно,но для этого нужно переварить и учесть много инфы. У меня скомпоновать разноадресную и разнотематическую инфу в точный сигнал не получается,но(повторюсь) такую возможность допускаю. Как пример приведу ответ нашего Коллеги:

 

Полный ответ здесь. 

Кстати,на других сайтах ведёт себя в соответствии с сединами. 

Сначала обращаешь внимание на всю инфу, которую видишь. Опционы в том числе. Потом, потихонечку начинаешь понимать, что существует программа, которая работает против тебя. Потом начинаешь вникать - как она работает. Потом начинаешь вникать в то, как сделать точно такую же.

Коллега ушел в сторону с верного пути.

 
Renat Akhtyamov:
Сначала обращаешь внимание на всю инфу, которую видишь. Опционы в том числе. Потом, потихонечку начинаешь вникать в то, что существует программа, которая работает против тебя. Потом начинаешь вникать - как она работает. Потом начинаешь вникать в то, как сделать точно такую же.
Ничего не имею ответить,кроме как пожелать золотого унитаза......хобби-это святое и это всегда стоит дорого.
 
Vadens:
Ничего не имею ответить,кроме как пожелать золотого унитаза......хобби-это святое и это всегда стоит дорого.

Я всегда писал, что не имею цели заработать.

Форекс для меня задачка повышенной сложности и это не хобби.

Цель одна - решить.

 
Renat Akhtyamov:
и я про то же
Renat Akhtyamov:
Евро в обратку пошла. Не врёт...
Renat Akhtyamov:

маловасто ты закинул, 1,074 примерно...

а вниз - не знаю, я бы и до 1,039 сходил

всё за неделю


Ренат, так куда евро то ? Вверх или вниз  )

Спасибо!

 
tuma_news:


Ренат, так куда евро то ? Вверх или вниз  )

Спасибо!

По приборам - вверх. На график не смотрел.

Ситуация изменчива (в течении дня), так что не факт, что достигнет по прямой 10,0 или 0

Пусть идет куда хочет, главное чтобы не лежала вдоль пола.
