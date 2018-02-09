FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Совы не приемлю и не перевариваю. Вообще спекулятивный форекс не считаю торговлей,а интрадей и пипсовку тем более. Т.е. у меня ниже Н4 торговлей не считается,а хвалёная какая-нибудь сова от Н4 и выше вызывает смех......особенно,если читаю,что держат комп включённым или платят за "облако".
)))
сова без компа не будет работать, так что всё время в работе. за ситуацией на рынке нужно постоянно следить и соответствующим образом реагировать, чем и занимается программа
но у меня были стратегии, согласно которых я комп включал один раз в день. однако, теперь и я понимаю, что таким стратегиям не жить.
сейчас имею следующее мнение:
норм.стратегия - это в основном предварительно обмозгованный торговый план стабильного заработка, естественно с постоянно положительным эквити, независящий от того, куда идет цена
слив потенциально возможен, если любое из этих условий не выполнено
реализовать такой план с помощью ручной торговли нереально.
Поэтому, выражаю огромное спасибо и своё почтение компании MQ за то, что всё необходимое для реализации этой задачи, она с избытком предоставила более чем профессионально и бесплатно.
Тума, я не пойму, ты ж евру к 0.7 гнал или....?
Приветик!
Может быть и гнал когда-то в своё время.
Сейчас,когда под боком свой ДЦ, Евро само ко мне идёт ) ну и деньги тоже )
Спасибо.
Думаю что будет как то так. Могу конечно ошибаться. Хотел на красном выложить. А там такой гем... с этим делом.
опциончиками интересуемся ? )
ну и как? Прогноз по евро есть?
Внутри дня или на неделю.
Спасибо.
............................................................................................................
слив потенциально возможен, если любое из этих условий не выполнено
Лично допускаю,что можно спрогнозить точно,но для этого нужно переварить и учесть много инфы. У меня скомпоновать разноадресную и разнотематическую инфу в точный сигнал не получается,но(повторюсь) такую возможность допускаю. Как пример приведу ответ нашего Коллеги:
Полный ответ здесь.
Кстати,на других сайтах ведёт себя в соответствии с сединами.
Щас можно спать. Движняк будет, но только вечером.
Новости посмотрите - где там по 3 бычьих головы по баксу. Это примерное время начала движняка.
Перед этим посмотрите - что я писал выше, там и определитесь - кто куда возможно двинет.
А я не сплю, т.к. АТС-ку пишу.
https://ru.investing.com/economic-calendar/
да, да... И так постоянно сколько с тобой знаком)
И будет ли конец какой-нибудь ?
Спасибо!
Лично допускаю,что можно спрогнозить точно,но для этого нужно переварить и учесть много инфы. У меня скомпоновать разноадресную и разнотематическую инфу в точный сигнал не получается,но(повторюсь) такую возможность допускаю. Как пример приведу ответ нашего Коллеги:
Полный ответ здесь.
Кстати,на других сайтах ведёт себя в соответствии с сединами.
Сначала обращаешь внимание на всю инфу, которую видишь. Опционы в том числе. Потом, потихонечку начинаешь понимать, что существует программа, которая работает против тебя. Потом начинаешь вникать - как она работает. Потом начинаешь вникать в то, как сделать точно такую же.
Коллега ушел в сторону с верного пути.
Сначала обращаешь внимание на всю инфу, которую видишь. Опционы в том числе. Потом, потихонечку начинаешь вникать в то, что существует программа, которая работает против тебя. Потом начинаешь вникать - как она работает. Потом начинаешь вникать в то, как сделать точно такую же.
Ничего не имею ответить,кроме как пожелать золотого унитаза......хобби-это святое и это всегда стоит дорого.
Я всегда писал, что не имею цели заработать.
Форекс для меня задачка повышенной сложности и это не хобби.
Цель одна - решить.
и я про то же
Евро в обратку пошла. Не врёт...
маловасто ты закинул, 1,074 примерно...
а вниз - не знаю, я бы и до 1,039 сходилвсё за неделю
Ренат, так куда евро то ? Вверх или вниз )
Спасибо!
Ренат, так куда евро то ? Вверх или вниз )
Спасибо!
По приборам - вверх. На график не смотрел.
Ситуация изменчива (в течении дня), так что не факт, что достигнет по прямой 10,0 или 0Пусть идет куда хочет, главное чтобы не лежала вдоль пола.