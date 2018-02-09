FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 621

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Server Muradasilov:

Намедни ,пошёл в офис ООО Горы ,ну думаю ,лицензия Центробанка ,налог 13% . Хоп ,а зариком то не торгуют ,ну нет у них этой пары ))) 

Посмотрел, нашел, специально для вас...


По Ене письма тож получил. Посмотрите Евроену, у меня лимиты выставлены...

Впрочем, и по баксоене все видно уже давно (картинку давал выше)

 
Lesorub:

Посмотрел, нашел, специально для вас...

По Ене письма тож получил. Посмотрите Евроену, у меня лимиты выставлены...

Впрочем, и по баксоене все видно уже давно (картинку давал выше)


Да нет ,в Росс юридикции у них только Метатрейдер 5 ,и вот такие пары ,форекс то в России разрешён ,с недавнего времени ,только они здесь ООО ,впрочем как и другие - их немного кто лицензии получил


 
Server Muradasilov:

Да нет ,в Росс юридикции у них только Метатрейдер 5 ,и вот такие пары 


У меня только четверка...

 
Lesorub:

У меня только четверка...


:)   по баксоене картинки видел ....

Утро вечера ... ушёл  


 
Server Muradasilov:

:)   по баксоене картинки видел ....

Утро вечера ... ушёл  


Ну да ...

Индекс Ены:


 

NZD/USD опять вниз.

 
sterva:

NZD/USD опять вниз.


готовлюсь покупать

 
Mickey Moose:

готовлюсь покупать


Да. Дубль два. Точку выхода опять ???????????

74 перспективненько,но далековато.

 

Уже скуплено на корню...   

ТР 0.7250

 

Что там с новозеландскими коровами случилось? Уже собирался масло на булочку намазывать.

.......Такой вариант конечно был,но всё же! Восемь ордеров проглотила,пора и честь знать.


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