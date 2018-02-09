FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 621
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Намедни ,пошёл в офис ООО Горы ,ну думаю ,лицензия Центробанка ,налог 13% . Хоп ,а зариком то не торгуют ,ну нет у них этой пары )))
Посмотрел, нашел, специально для вас...
По Ене письма тож получил. Посмотрите Евроену, у меня лимиты выставлены...
Впрочем, и по баксоене все видно уже давно (картинку давал выше)
Посмотрел, нашел, специально для вас...
По Ене письма тож получил. Посмотрите Евроену, у меня лимиты выставлены...
Впрочем, и по баксоене все видно уже давно (картинку давал выше)
Да нет ,в Росс юридикции у них только Метатрейдер 5 ,и вот такие пары ,форекс то в России разрешён ,с недавнего времени ,только они здесь ООО ,впрочем как и другие - их немного кто лицензии получил
Да нет ,в Росс юридикции у них только Метатрейдер 5 ,и вот такие пары
У меня только четверка...
У меня только четверка...
:) по баксоене картинки видел ....
Утро вечера ... ушёл
:) по баксоене картинки видел ....
Утро вечера ... ушёл
Ну да ...
Индекс Ены:
NZD/USD опять вниз.
NZD/USD опять вниз.
готовлюсь покупать
готовлюсь покупать
Да. Дубль два. Точку выхода опять ???????????
74 перспективненько,но далековато.
Уже скуплено на корню...
ТР 0.7250
Что там с новозеландскими коровами случилось? Уже собирался масло на булочку намазывать.
.......Такой вариант конечно был,но всё же! Восемь ордеров проглотила,пора и честь знать.