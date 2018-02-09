FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 237
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Дак Илья или лесоруб?
По опционным уровням имеем две закономерности (не путать с законом)... цена скорее отобьется от опционного барьера нежели пробьет его... и отбившись цена скорее дойдет до противоположной границы опционного коридора, нежели развернется посредине пути (откаты и коррекции не в счет, равно как и скорость движения...)
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Сигналы, подтверждающие скорую смену тренда с нисходящего на восходящий:
1 распродажа опционов PUT со всех уровней, при снижении цены в рамках опционного коридора, без приближения к его границам, фактически идет фиксация прибыли спекулянтами,
2 массовое перезаключение контрактов по опционам PUT, особенно по сильным поддержкам, при приближении цены к нижней границе опционного коридора, в данном случае идет фиксация прибыли хеджерами, сохраняющими границу опционного коридора, но не брезгающими заработать на изменении премий,
рост опционов PUT, вплоть до создания новых сильных уровней «поддержки» на пути снижения цены, в этом случае идет строительство забора, не допускающего дальнейшего снижения или указывающего его возможные приделы, как следствие цена либо консолидируется, либо следует разворот,
3 рост опционов CALL, при снижении цены, характеризует ожидания покупателей опционов на скорое возвращение цены как минимум к текущему уровню.
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Сигналы, подтверждающие скорую смену тренда с восходящего на нисходящий:
1 распродажа опционов CALL со всех уровней, при росте цены в рамках опционного коридора, без приближения к его границам, фактически идет фиксация прибыли спекулянтами,
2 массовое перезаключение контрактов по опционам CALL, особенно по сильным сопротивлениям, при приближении цены к верхней границе опционного коридора, в данном случае идет фиксация прибыли хеджерами, сохраняющими границу опционного коридора, но не брезгающими заработать на изменении премий,
3 рост опционов CALL, вплоть до создания новых сильных уровней «сопротивления» на пути роста цены, в этом случае идет строительство забора, не допускающего дальнейшего роста или указывающего его возможные приделы, как следствие цена либо консолидируется, либо следует разворот,
4 рост опционов PUT, при росте цены, характеризует ожидания покупателей опционов на скорое возвращение цены как минимум к текущему уровню.
скажите просто, покупать или продавать нужно было Евро пару часов назад? какая цена входа и уровень ТР...
а сколько опционщиков, столько и расчетов, у каждого свой
и чей верный - хз (кидают всех, и правых и левых...)
скажите просто, покупать или продавать нужно было Евро пару часов назад? какая цена входа и уровень ТР...
"народ, выходите на обсуждение по Евре уровня 1.0493 !!!...."
вчера не в масть было, реально было далеко ,
а сегодня и ауди провалилось и границы баланса расширил + большинство в покупки
на палках и тебя лучше получается
два часа назад)))не ,предлагаю вернуться к вчерашнему виденью
"народ, выходите на обсуждение по Евре уровня 1.0493 !!!...."
вчера не в масть было, реально было далеко ,
а сегодня и ауди провалилось и границы баланса расширил + большинство в покупки
на палках и тебя лучше получается
а у тебя терминала с опционами нету ? ) с ДБ смотришь?
качаешь ДБ, заносишь в OptL прогу, берешь что угодно, сортируешь как угодно...
Максимальный OI отдельно по путам и колам на страйках Евры:
уровень PUT=страйк - премия/1000 уровень CALL=страйк + премия/1000
Ну вот продал на ретесте утренего бреда бытовой логики)
Если смотреть по истории уровня баланса что выдает индикатор( красная ценовая метка) то цену к ней не подпустят , по крайней мере сегодня 100%...
+100 __150п (зеленая ЦМ) эт максимум что позволит себе хейдж, что позволяет видеть история
а завтра посмотрим..
какой индикатор?
https://www.invisible.guru/загрузить/
да попался тут один если хочешь .. а вообще тема не нова и инфы полно
и у местных здесь есть работы
всем, всем,всем:
прогноз по евро отменяется... тчк.
Ещё один вывод к доработке:
пока на старших таймах не получено подтверждение наторговки или зоны накопления, все младшие использовать только для доливки по тренду...
ушел...
какой был прогноз и куда отменяется?
...........
Сюда
мож и Еврик тогда двинется...