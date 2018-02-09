FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 11

tuma_news:

Всегда в плюсе- верно.

Я и сейчас по-человечески разговариваю(не оскорбляю, не унижаю) с любовью отношусь к тебе  и каждому здесь читающему.

Мои  прогнозы  всегда сбываются.

Спасибо!

норм, продолжай в том же духе, Тума!
 
tuma_news:

Приветик, Господа ! )


Прогноз по Евро

1,0507 и 1,0490 нижние точки  для покупок. А на сейчас тренд вниз.

Спасибо!

Тума,начинай прогнозить Океанию(ауди,киви,еньку). Там кенгуру,молоко,сакура....ляпота! А тут передовая могут и........

 

 
Renat Akhtyamov:
маловасто ты закинул, 1,0735 примерно...

это буду корректировать  по ходу покупок)

Так же как и этот коррекционный спуск (1,0507 и 1,0490)

А пока цена коррекции снижается.

Спасибо!

tuma_news:

это буду корректировать  по ходу покупок)

Так же как и этот коррекционный спуск (1,0507 и 1,0490)

А пока цена коррекции снижается.

Спасибо!

я вообще не пользуюсь прогнозами.

надо уметь прогнозить не цену, а стратегию торговли, если цена пойдет вниз, и если вверх

а лучше вообще - без "если" - пусть идет куда хочет
 
Renat Akhtyamov:

я вообще не пользуюсь прогнозами.

а лучше вообще - без "если" - пусть идет куда хочет

Золотые слова! В одну сторону тейк,в другую усиление позы.

Но в интрадее и скальпе вообще ничего не вижу,кроме управляемого хаоса. Как здесь некоторые ребята умудряются!

 
Vadens:

Тума,начинай прогнозить Океанию(ауди,киви,еньку). Там кенгуру,молоко,сакура....ляпота! А тут передовая могут и........

 

Мне Евры достаточно )

Спасибо!

 
tuma_news:

а ты в своих кодах тоже не используешь? )

Спасибо!

там такого добра - завались )

Кто Кадом торгует, до цели дойдём ??? 

 

 

Моя Евра:


Lesorub:

Моя Евра:


Невижжю ничё ...

 

