FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 11
Всегда в плюсе- верно.
Я и сейчас по-человечески разговариваю(не оскорбляю, не унижаю) с любовью отношусь к тебе и каждому здесь читающему.
Мои прогнозы всегда сбываются.
Спасибо!
Приветик, Господа ! )
Прогноз по Евро
1,0507 и 1,0490 нижние точки для покупок. А на сейчас тренд вниз.
Спасибо!
Тума,начинай прогнозить Океанию(ауди,киви,еньку). Там кенгуру,молоко,сакура....ляпота! А тут передовая могут и........
маловасто ты закинул, 1,0735 примерно...
это буду корректировать по ходу покупок)
Так же как и этот коррекционный спуск (1,0507 и 1,0490)
А пока цена коррекции снижается.
Спасибо!
https://www.youtube.com/watch?v=HBj1vJpM3O8
я вообще не пользуюсь прогнозами.
надо уметь прогнозить не цену, а стратегию торговли, если цена пойдет вниз, и если вверха лучше вообще - без "если" - пусть идет куда хочет
я вообще не пользуюсь прогнозами.
..............................................................................а лучше вообще - без "если" - пусть идет куда хочет
Золотые слова! В одну сторону тейк,в другую усиление позы.
Но в интрадее и скальпе вообще ничего не вижу,кроме управляемого хаоса. Как здесь некоторые ребята умудряются!
Тума,начинай прогнозить Океанию(ауди,киви,еньку). Там кенгуру,молоко,сакура....ляпота! А тут передовая могут и........
Мне Евры достаточно )
Спасибо!
а ты в своих кодах тоже не используешь? )
Спасибо!
там такого добра - завались )
Кто Кадом торгует, до цели дойдём ???
Моя Евра:
Моя Евра:
Невижжю ничё ...