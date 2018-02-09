FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 789
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Лунь).
По рельсам пошел?
Так я предлагал, предлагал народу...
Ну и ладно...
И все таки мы растем
Поехали!
Евро 1.21
Поехали!
Евро 1.21
на 114 встретимся
Сегодня Юнкер с Терезой встречаются, будут брексит обсуждать.
Фунт предположительно поскачет и не раз. Так что осторожнее со стопами,
думаю, неваляшки типа "Лавина" будут рулить))
https://regnum.ru/news/polit/2352896.html
Сегодня Юнкер с Терезой встречаются, будут брексит обсуждать.
Фунт предположительно поскачет и не раз. Так что осторожнее со стопами,
думаю, неваляшки типа "Лавина" будут рулить))