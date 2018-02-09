FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 789

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sterva:

Лунь). 

По рельсам пошел?

Так я предлагал,  предлагал народу...


Ну и ладно...


 

И все таки мы растем


 

Поехали!

Евро 1.21

 
 
Renat Akhtyamov:

Поехали!

Евро 1.21

долго запрягаешь
 
Золотишко глянул. похоже вы правы - вниз оно глядит. в район 1200-. А вы уже о 1000 заговорили... Не гоните лошадей
 
Speculator:

на 114 встретимся

 

Сегодня Юнкер с Терезой встречаются, будут брексит обсуждать. 

Фунт предположительно поскачет и не раз. Так что осторожнее со стопами,

думаю, неваляшки типа "Лавина" будут рулить))

 

https://regnum.ru/news/polit/2352896.html

Тони Блэр заявил о подготовке отмены Brexit - ИА REGNUM
Тони Блэр заявил о подготовке отмены Brexit - ИА REGNUM
  • 2017.12.04
  • ИА REGNUM
  • regnum.ru
Отмена Brexit необходима по причине того, что Великобритания может лишиться £350 млн еженедельных поступлений от реализации программ здравоохранения, передает 4 декабря The Guardian со ссылкой на бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. По его словам, цель правительства Великобритании сохранить финансирование программ не удастся, так...
 
Oleg Tsarkov:

Сегодня Юнкер с Терезой встречаются, будут брексит обсуждать. 

Фунт предположительно поскачет и не раз. Так что осторожнее со стопами,

думаю, неваляшки типа "Лавина" будут рулить))

Чо то как то не почувствовалось...
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