FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 195
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Стренж, у тебя открываются ссыли?
А чего им не открываться?
Что касается опционов, то "знатоки" вам опу морочат, на самом деле все просто. Вверху диапазон для продаж, внизу для покупок
Если цена приходит в зону покупок и покупателей меньше 10% - бай, также для селл, все остальное бред собачий.
Неправильные входы исключительно из-за болезни Учителя, рукочесания)
Всё правильно.
Покажи, если есть по евро цифры (скрин не нужен), сверим часы...
У меня (писал выше)
1,035 и 1,17
Именно это и означают цифры, т.е. 2 зоны - одна для покупок, другая для продаж.
Кроме этого, сюда добавлю картинку Тумы, она почти вся правильная (кроме горизонтальных линий), т.е. нужно суметь расторговать в плюс любое движение, с учетом этих зон
Кроме этого, цена не стоит на месте, цифры не часто, но меняются. По евро актуальны и не менялись уже года два.
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
tuma_news, 2017.02.17 22:45
есть у меня парочка мест...
А чего им не открываться?
Что касается опционов,.........
Признаюсь шёпотом,в доверительной беседе-опцуровни и ОИ мне и нах не упали в моей ловле волны. Наношу для пиара электората и на всякий "вдруг"-пусть будут,вдруг найду что-то полезное.
К примеру,ОИ на евре был недавно 1.000,а щас стал 1.05 и упал мне такой инстрУмент! ОИ есть на 1.08,а выше ни одного камешка,о который бы цена споткнулась до того,как нагло сольёт мой счёт...и нах мне такой инстрУмент! Это также как индюк Юсуфа,если поезд не туда-переметнётся на другой уровень и всё.
Ну на опцуровни,для разнообразия,могу ещё положить капкан...и то,прекрасно вижу куда положить на линейном графике.
Признаюсь шёпотом,в доверительной беседе-опцуровни и ОИ мне и нах не упали в моей ловле волны. Наношу для пиара электората и на всякий "вдруг"-пусть будут,вдруг найду что-то полезное.
К примеру,ОИ на евре был недавно 1.000,а щас стал 1.05 и упал мне такой инстрУмент! ОИ есть на 1.08,а выше ни одного камешка,о который бы цена споткнулась до того,как нагло сольёт мой счёт...и нах мне такой инстрУмент! Это также как индюк Юсуфа,если поезд не туда-переметнётся на другой уровень и всё.
Ну на опцуровни,для разнообразия,могу ещё положить капкан...и то,прекрасно вижу куда положить на линейном графике.
Здесь ты не прав. ОИ это количество контрактов на покупку и продажу, т.е. тех, которые находятся на руках у участников в данный момент. Контракты как фьючерсные так и опционные.
Их готовить уметь надо) И следить за изменением ОИ только тех участников, которые могут двинуть рынок, которые свое если не заберут, то удавятся, а опционы только для детализации входа, вот тогда и можно брать хорошие движения с 90% вероятностью, свой гарантированный кусок, естественно делаем его пожирнее)
Видно где бабай?)
Вчера кукл чувством юмора был
вышибает пятницу из авто-торговли, обычно ни одной сделки, нет приличных условий для совершения торговых операций .
Спред стягивается скорее всего и народ уходит не только в ливантос, но и в запой.
Доброго дня, Мария. Продвигается ли изучения кода? Есть ли свет в конце туннеля? Ограничение лота? Скоро год, нашего общения.
Хде Маша то?....
Рена, держи, наиболее вероятный вариант по евро