FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 549

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       NZDUSD

Buy limit 0.7190

    ТР 0.7262

 
tuma_news:

Ничего странного.Обычная просьба.

Спасибо.


Напиши, что написал не правильно и что не правильно и все.)

Посты старше 3 дней почти никто не читает.

 
tuma_news:

Ничего странного.Обычная просьба.

Спасибо.

Да всё норм там.

Твой прогноз вышибло на раз-два

Евро топит, загляденье))))

Можно смело +/- 500 чипсов накидывать
 

индекс бакса:

быкам по Евро может что - то присниться...     


 
Lesorub:

индекс бакса:

быкам по Евро может что - то присниться...      

                                               

 

индекс Евры - выше только звезды...


 
Lesorub:

индекс Евры - выше только звезды...

Глядя на картинку - есть еще куда лететь. Чо не нарисовал верхний уровень?

Счас у тебя вместо палок пошли уровни, на которых крепится цена?:


 

Добрый день, всем.

Вчера намекал ведь, что паре  USDCHF ещё лететь вниз, значит евро вверх. Сейчас просто надо ровно сидеть считать профит и ждать своего часа.

 
Sergey Novokhatskiy:

Добрый день, всем.

Вчера намекал ведь, что паре  USDCHF ещё лететь вниз, значит евро вверх. Сейчас просто надо ровно сидеть считать профит и ждать своего часа.

смотря, что хотите заработать...

или три года профит ждать или до 4 дней удерживать сделку и в магаз за хлебушком

разные депо у людей и разные хотелки   

так что не о чем разговор!

 
Lesorub:

смотря, что хотите заработать...

или три года профит ждать или до 4 дней удерживать сделку и в магаз за хлебушком

разные депо у людей и разные хотелки   

так что не о чем разговор!

Илья, все мы прийдем к одному решению, рано или поздно.
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