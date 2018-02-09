FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 549
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NZDUSD
Buy limit 0.7190
ТР 0.7262
Ничего странного.Обычная просьба.
Спасибо.
Напиши, что написал не правильно и что не правильно и все.)
Посты старше 3 дней почти никто не читает.
Ничего странного.Обычная просьба.
Спасибо.
Да всё норм там.
Твой прогноз вышибло на раз-два
Евро топит, загляденье))))Можно смело +/- 500 чипсов накидывать
индекс бакса:
быкам по Евро может что - то присниться...
индекс бакса:
быкам по Евро может что - то присниться...
индекс Евры - выше только звезды...
индекс Евры - выше только звезды...
Глядя на картинку - есть еще куда лететь. Чо не нарисовал верхний уровень?
Счас у тебя вместо палок пошли уровни, на которых крепится цена?:
Добрый день, всем.
Вчера намекал ведь, что паре USDCHF ещё лететь вниз, значит евро вверх. Сейчас просто надо ровно сидеть считать профит и ждать своего часа.
Добрый день, всем.
Вчера намекал ведь, что паре USDCHF ещё лететь вниз, значит евро вверх. Сейчас просто надо ровно сидеть считать профит и ждать своего часа.
смотря, что хотите заработать...
или три года профит ждать или до 4 дней удерживать сделку и в магаз за хлебушком
разные депо у людей и разные хотелки
так что не о чем разговор!
смотря, что хотите заработать...
или три года профит ждать или до 4 дней удерживать сделку и в магаз за хлебушком
разные депо у людей и разные хотелки
так что не о чем разговор!