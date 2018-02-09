FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 854

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podotr:
стоп в смысле лосс?

а как сигнал выглядит? и какая запасная?

он самый, главное в нашем деле что бы профит чаще работал, чем стоп... :0))

 
Lesorub:

Хаи да лоу на истории...

а цели от палок


Все нюансы и интуицию не перескажешь.

Щас уже начались практические опыты по воспроизведению снов и мыслеформ человека. Подождём. После этого возможна будет перекачка инфы из головы в голову. Об этом ужастиков и боевиков много наснимали. Теперь уже подошли к реализации.

Я к чему,прошу тебя скинуть мне свою тактику. Ты записываешь интуицию и опыт на флешку и отсылаешь на электронку. Я закачиваю в свой мозг и пожалуста!


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podotr:
чуть не забыл спросить... а набор - тоже в смысле лосей? )) и какой может быть при этом безубыток?

дайка свой прогнозик. а то только всех критикуешь.

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podotr:
...дуй-ка

это же я тебе говорил)))

что, сразу на жопу упал?)))

 
Sergey Novokhatskiy:

Там скоро будет долгосрочная цель в шорты, а вы как я понимаю голосуете за долгосрочные покупки по евро?

Тоже продаю в долгосрок
 

Lesorub:

Золото 1299 продайте, своп в путь!


А я предполагал , что золото выше пойдет!!!

 
Aleksandr Yakovlev:

Lesorub:

Золото 1299 продайте, своп в путь!


А я предполагал , что золото выше пойдет!!!

А дальше куда знаете?
 
podotr:
он же пишет - предполагал...
Ваши мысли по золоту?
 
podotr:
выше(во всех смыслах)
Я продаю стекущих
 
podotr:
сочувствую
Спасибо
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