FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 854
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стоп в смысле лосс?
а как сигнал выглядит? и какая запасная?
он самый, главное в нашем деле что бы профит чаще работал, чем стоп... :0))
Хаи да лоу на истории...
а цели от палок
Все нюансы и интуицию не перескажешь.
Щас уже начались практические опыты по воспроизведению снов и мыслеформ человека. Подождём. После этого возможна будет перекачка инфы из головы в голову. Об этом ужастиков и боевиков много наснимали. Теперь уже подошли к реализации.
Я к чему,прошу тебя скинуть мне свою тактику. Ты записываешь интуицию и опыт на флешку и отсылаешь на электронку. Я закачиваю в свой мозг и пожалуста!
чуть не забыл спросить... а набор - тоже в смысле лосей? )) и какой может быть при этом безубыток?
дайка свой прогнозик. а то только всех критикуешь.
...дуй-ка
это же я тебе говорил)))
что, сразу на жопу упал?)))
Там скоро будет долгосрочная цель в шорты, а вы как я понимаю голосуете за долгосрочные покупки по евро?
Lesorub:
Золото 1299 продайте, своп в путь!
А я предполагал , что золото выше пойдет!!!
Lesorub:
Золото 1299 продайте, своп в путь!
А я предполагал , что золото выше пойдет!!!
он же пишет - предполагал...
выше(во всех смыслах)
сочувствую