FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 202
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колы, путы...
за 17 февраля по ДБ на понедельник правильно или нет выделил ли страйки?
Ты же по палкам хорошо идёшь )
Спасибо!
Ренка,что такое ДБ? Например,в этом тексте:
Зачем это тебе?
Ты же по палкам хорошо идёшь )
Спасибо!
так Воскресенье...
мож и у путокольщиков за своего сойду...
Дневные Бюллетени
Тьфу ты! Так просто! Даже скучно.
Распаковал как-то на рабочий стол. Как глянул,а у меня картинки рабстола не видно! Быстрее сгрёб и в корзину,решив,что до состояния индиго мне далеко...лучше посмотрю на линейный график,тем более,что некоторые профильные сайты раздают ОИ,опцуровни,состояние фьючей.
...У Стренжа удобный и наглядный график на евру,а на фунта говорит-не смотрю,видать тоже моск выкрутить надо.
Ренка,индюшок бы такой....сразу с ДБ...ну или попроще и тупо сгрузить в csv и в индюк. Правда,есть в инете такой,с загрузкой в файл,но там такая загрузочка! Глазья на клаву выпадут,как в анекдоте:
_Жена выключила свет в туалете,а оттуда вдруг такой рёв! Она туда,а там мужик её,говорит-думал глаза вылезли.
Тьфу ты! Так просто! Даже скучно.
Распаковал как-то на рабочий стол. Как глянул,а у меня картинки рабстола не видно! Быстрее сгрёб и в корзину,решив,что до состояния индиго мне далеко...лучше посмотрю на линейный график,тем более,что некоторые профильные сайты раздают ОИ,опцуровни,состояние фьючей.
Я ни на одном сайте ничего заслуживающего внимания не видел, а в свое время перелопатил их уйму.
Еще раз, уровни дело десятое, главное что делают, а потом уровни.
Ваше любимое евро, если дадут эту цену, то можно взять бай на 4 пункта, если нет, то нефиг и дергаться, продажи сверху на перелоу.
Вот такие сделки приносят деньги.
Я ни на одном сайте ничего заслуживающего внимания не видел, а в свое время перелопатил их уйму.
Еще раз, уровни дело десятое, главное что делают, а потом уровни.
Ваше любимое евро, если дадут эту цену, то можно взять бай на 4 пункта, если нет, то нефиг и дергаться, продажи сверху на перелоу.
Вот такие сделки приносят деньги.
Ваше любимое евро, если дадут эту цену, то можно взять бай на 4 пункта, если нет, то нефиг и дергаться, продажи сверху на перелоу.
Вот такие сделки приносят деньги.
а будет так:
и еще: есть, допустим у меня цена, как посчитать, сколько на данный момент медведов и бычар, т.е на чьей стороне перевес???
а будет так:
и еще: есть, допутим, у меня цена, как посчитать, сколько на данный момент медведов и бычар, т.е на чьей стороне перевес???