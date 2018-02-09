FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 202

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Lesorub:

колы, путы...

за 17 февраля по ДБ на понедельник правильно или нет выделил ли страйки?


Зачем это тебе?

Ты же по палкам хорошо идёшь )

Спасибо!
 
Vadens:

Ренка,что такое ДБ? Например,в этом тексте:

Дневные Бюллетени
 
tuma_news:
Зачем это тебе?

Ты же по палкам хорошо идёшь )

Спасибо!

так Воскресенье...

мож и у путокольщиков за своего сойду...

 
tuma_news:
Дневные Бюллетени

Тьфу ты! Так просто! Даже скучно.

Распаковал как-то на рабочий стол. Как глянул,а у меня картинки рабстола не видно! Быстрее сгрёб и в корзину,решив,что до состояния индиго мне далеко...лучше посмотрю на линейный график,тем более,что некоторые профильные сайты раздают ОИ,опцуровни,состояние фьючей.

...У Стренжа удобный и наглядный график на евру,а на фунта говорит-не смотрю,видать тоже моск выкрутить надо.

Ренка,индюшок бы такой....сразу с ДБ...ну или попроще и тупо сгрузить в csv и в индюк. Правда,есть в инете такой,с загрузкой в файл,но там такая загрузочка! Глазья на клаву выпадут,как в анекдоте:

_Жена выключила свет в туалете,а оттуда вдруг такой рёв! Она туда,а там мужик её,говорит-думал глаза вылезли. 

 
Vadens:

Тьфу ты! Так просто! Даже скучно.

Распаковал как-то на рабочий стол. Как глянул,а у меня картинки рабстола не видно! Быстрее сгрёб и в корзину,решив,что до состояния индиго мне далеко...лучше посмотрю на линейный график,тем более,что некоторые профильные сайты раздают ОИ,опцуровни,состояние фьючей.

Я ни на одном сайте ничего заслуживающего внимания не видел, а в свое время перелопатил их уйму.

Еще раз, уровни дело десятое, главное что делают, а потом уровни. 

 

Ваше любимое евро, если дадут эту цену, то можно взять бай на 4 пункта, если нет, то нефиг и дергаться, продажи сверху на перелоу.

 

Вот такие сделки приносят деньги. 

 
pridurok:

Я ни на одном сайте ничего заслуживающего внимания не видел, а в свое время перелопатил их уйму.

Еще раз, уровни дело десятое, главное что делают, а потом уровни. 

Дописал пост выше.
 
pridurok:

Ваше любимое евро, если дадут эту цену, то можно взять бай на 4 пункта, если нет, то нефиг и дергаться, продажи сверху на перелоу.

 

Вот такие сделки приносят деньги. 

По всем мажорам давай...чё там евро. Можешь не отвечать....и без тебя знаю ответ.
 
pridurok:

Ваше любимое евро, если дадут эту цену, то можно взять бай на 4 пункта, если нет, то нефиг и дергаться, продажи сверху на перелоу.

 

Вот такие сделки приносят деньги. 

а будет так:


 и еще: есть, допустим у меня цена, как посчитать, сколько на данный момент медведов и бычар, т.е на чьей стороне перевес???

 
Lesorub:

а будет так:


 и еще: есть, допутим, у меня цена, как посчитать, сколько на данный момент медведов и бычар, т.е на чьей стороне перевес???

Хороший вопрос. Мне тоже интересен ответ. Т.Е.,ты хочешь математически предвидеть ближайшее направление цены. Думается,ответ не простой,судя по тому,что Спекулятивный Маркет ещё жив.
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