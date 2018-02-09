FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 135
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Я такие моменты в обще на заметке держу: всегда демо терминалы включены.
Так как раз 12 точно такие якобы глюки появлялись(на акциях тоже), и приходили к этим целям.
Может это совпадения, но мне раза три очень под фартило на этом.
везет...
а мы еле-еле на бензик, и то, не каждую неделю...
серьезно, без обмана
а у колопутчиков Доктор за Ауди бьется:
Renat, перед тем как человека в чём то обвинять научись правильно скрины смотреть и видеть то, что там есть в реале.
А не то что тебе кажется!!!
Если я тебя правильно понял ты уровни тейк профита(красный цвет) принял за продажные сделки?
А если сомневаешься, что сделка одним цветом, а тейк профит другим значит даже не знаю что сказать.
А я и спросил - селлки и байки разным цветом?
)
Ну счас понял - стопы/тейки и сам ордер - цвета разные. Тут я согласен.
Долгосрочникам очень удобно прогнозить. Спорить с ними тоже интересно.
К примеру смело могу кто-то прогнозит цену евро 1.6 через 8-10 лет и рисует убедительный график.
Я даю свой прогноз, что через 8-10 лет не будет такой валюты, как и ника того, который этот бред написал.
Краткосрочный прогноз давать гораздо труднее. Ошибки в краткосроке видны сразу. Орг. выводы делаются мгновенно.)
Долгосрочно можно заработать, но который раз убеждаюсь, что выходит гораздо меньше. Такой ерундой поэтому больше не занимаюсь и другим не советую.
... и самый трудный прогноз и доходный на М1.
К примеру, кто то написал советника, гонит его в тестере на Н1- ну Грааль-Граалем, а на М1 - льет. Этот случай уже статистика, т.е. касается 99,99% из всех роботов и местных прогнозеров.
Я вот недавно написал советника, у него всё наоборот, к примеру - льет на ТФ-мах выше Н1, в отличии от М1 )))
А то что стабильно зарабатывать в долгосрок МНОГО практически невозможно - тоже согласен на все 100
Никто ничего не знает .Все ,что Вы говорите всего лишь ваши предположения Не больше не меньше ..
ню- ню...
Если тут у кого то не получается, то это вабще не мои проблемы
)
Не найду где в инете можно стыбзить текущие опционные уровни онлайн по usdjpy.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/japanese-yen_quotes_globex_options.html?optionExpiration=H7
Не,Ренка,там думать надо. На чём мозги вывихнуть у меня есть темы. Удобоваримые в качестве поддержек и сопротивлений. Например:
Опционные уровни* на понедельник, 13 февраля 2017 года:
EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.0751 (2697)
$1.0702 (2711)
$1.0672 (1349)
Цена на момент написания обзора: $1.0627
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.0592 (3471)
$1.0569 (3657)
$1.0541 (4868)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 67892 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (4937);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 79417 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5089);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 февраля составило 1,17 против 1,17 для предыдущего торгового дня
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- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 79417 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5089);
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