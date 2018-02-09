FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 135

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Sergey Novokhatskiy:
Я такие моменты в обще на заметке держу: всегда демо терминалы включены.

Так как раз 12 точно такие якобы глюки появлялись(на акциях тоже), и приходили к этим целям.

Может это совпадения, но мне раза три очень под фартило на этом.

везет...

а мы еле-еле на бензик, и то, не каждую неделю...

серьезно, без обмана

 

а у колопутчиков Доктор за Ауди бьется:


 
Sergey Novokhatskiy:
Renat, перед тем как человека в чём то обвинять научись правильно скрины смотреть и видеть то, что там есть в реале.

А не то что тебе кажется!!!

Если я тебя правильно понял ты уровни тейк профита(красный цвет) принял за продажные сделки?

А если сомневаешься, что сделка одним цветом, а тейк профит другим значит даже не знаю что сказать.

А я и спросил - селлки и байки разным цветом?

)

Ну счас понял - стопы/тейки и сам ордер - цвета разные. Тут я согласен.

 
sterva:

Долгосрочникам очень удобно прогнозить. Спорить с ними тоже интересно.

К примеру смело могу кто-то прогнозит цену евро 1.6 через 8-10 лет и рисует убедительный график.

Я даю свой прогноз, что через 8-10 лет не будет такой валюты, как и ника того, который этот бред написал.

Краткосрочный прогноз давать гораздо труднее. Ошибки в краткосроке видны сразу. Орг. выводы делаются мгновенно.)

Долгосрочно можно заработать, но который раз убеждаюсь, что выходит гораздо меньше. Такой ерундой поэтому больше не занимаюсь и другим не советую. 

... и самый трудный прогноз и доходный на М1.

К примеру, кто то написал советника, гонит его в тестере на Н1- ну Грааль-Граалем, а на М1 - льет. Этот случай уже статистика, т.е. касается 99,99% из всех роботов и местных прогнозеров.

Я вот недавно написал советника, у него всё наоборот, к примеру - льет на ТФ-мах выше Н1, в отличии от М1 )))

А то что стабильно зарабатывать в долгосрок МНОГО практически невозможно - тоже согласен на все 100

[Удален]  
Renat Akhtyamov:


Никто ничего не знает .Все ,что Вы говорите всего лишь ваши предположения Не больше не меньше ..
 
Movlat Baghiyev:
Никто ничего не знает .Все ,что Вы говорите всего лишь ваши предположения Не больше не меньше ..

ню- ню...

Если тут у кого то не получается, то это вабще не мои проблемы

)

 
Не найду где в инете можно стыбзить текущие опционные уровни онлайн по usdjpy.
 
Vadens:
Не найду где в инете можно стыбзить текущие опционные уровни онлайн по usdjpy.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/japanese-yen_quotes_globex_options.html?optionExpiration=H7
Japanese Yen (JPY/USD) - CME Group
Japanese Yen (JPY/USD) - CME Group
  • www.cmegroup.com
Find FX delayed quotes for the e-micro Japanese Yen and US Dollar (JPY/USD) forex currency pairs provided by CME Group.
 
Renat Akhtyamov:
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/japanese-yen_quotes_globex_options.html?optionExpiration=H7

Не,Ренка,там думать надо. На чём мозги вывихнуть у меня есть темы. Удобоваримые в качестве поддержек и сопротивлений. Например:

 Опционные уровни* на понедельник, 13 февраля 2017 года:

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0751 (2697)

$1.0702 (2711)

$1.0672 (1349)

Цена на момент написания обзора: $1.0627

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0592 (3471)

$1.0569 (3657)

$1.0541 (4868)

 Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 67892 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (4937);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 79417 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5089);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 февраля составило 1,17 против 1,17 для предыдущего торгового дня

 
Vadens:

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- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 79417 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5089);

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Выходит,паритет витает в воздухе........что ещё раз подтверждает мои интуитивные ощущения.
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