FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 399
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так этот ГЭП не за горами)))(мой любимый)))))))))))))))))))))))))))))))))
так на его отработку время нужно!.. сколько.. 2, 3, 6 месяцев?
я так далеко не умею заглядывать, хотя бы одну коленку полноценную спрогнозировать!
на форе только время лечит
так на его отработку время нужно!.. сколько.. 2, 3, 6 месяцев?
я так далеко не умею заглядывать, хотя бы одну коленку полноценную спрогнозировать!
цена всегда вернется туда где родилась(Классики)
$1 = 97 копеек ???ок. подождем`с
$1 = 97 копеек ???
ок. подождем`с
$1 = 97 копеек ???ок. подождем`с
никак не раскочегарится...