FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 399

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achtopridumat:
так этот ГЭП не за горами)))(мой любимый)))))))))))))))))))))))))))))))))

так на его отработку время нужно!.. сколько.. 2, 3, 6 месяцев?
я так далеко не умею заглядывать, хотя бы одну коленку полноценную спрогнозировать!
 
Renat Akhtyamov:
на форе только время лечит
Надеюсь меня вылечит)
 
Sergey Nokhrin:

так на его отработку время нужно!.. сколько.. 2, 3, 6 месяцев?
я так далеко не умею заглядывать, хотя бы одну коленку полноценную спрогнозировать!
я сам еще тот Кейси, вступил в одну воду дважды)
 
achtopridumat:
цена всегда вернется туда где родилась(Классики)

$1 = 97 копеек ???

ок. подождем`с
 
Renat Akhtyamov:

$1 = 97 копеек ???

ок. подождем`с


не у меня 1 за 33,5 руб идет (красно белый человечек)    )))))))))
 
Renat Akhtyamov:

$1 = 97 копеек ???

ок. подождем`с
а впрочем почему бы и нет, все империи приходят в упадок(цикличны все процессы)
 
евро, несмотря на многочисленные пронозы, идет целый день вниз.
 
Всех с Днем Победы!!!
 

никак не раскочегарится...


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Европейцев тоже разводят как лохов. К выборам немного курс подняли, что бы показать восстановление экономики, а после выборов уже и не надо. Посмотрим куда скинут.
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