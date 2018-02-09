FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 46

Movlat Baghiyev:
Вверх соответственно больше 100 пунктов(4знак).Тек цена 0,8843(BID)


Благодарствую 
Server Muradasilov:
Лучше его продавать я думаю  до 0,8600 
 
Movlat Baghiyev:
3330 чипсов 4-х знака?

Крутых с каждым днем всё больше и больше...

Если продают USDGBP то им крупно повезло, т.к. GBPUSD упало на 186 чипсов...

Renat Akhtyamov:

Математика все таки у вас хромает ))) 0,8843-0,8600=243 пункта (4знак)
 
Movlat Baghiyev:
Да я не хотел Вас особо огорчать просто. Ну ладно. 243 так 243.

 GBP/USD  1.1991  1.1997 1.2175 1.1986 1.2175  -0.0184 16:17
Renat Akhtyamov:

А я тут причем)))
 
Movlat Baghiyev:
Не причем, совершенно.

А на открытии проверьте свою продажу пары USD/GBP (не на оборот!!!!, прошу учесть математическую тонкость) 

 
Не люблю это состояние,когда очередная полуволна идёт против свопа. Фунтокад интересен,но своп -0.5,за пару месяцев кишки наматывать будет на мою слабую нервную систему. Лесоруб,что думаешь? Фунтокад,случаем,не пробьёт вниз июльскую импульсную свечку?
 

Всем привет!


 
Vadens:
Не люблю это состояние,когда очередная полуволна идёт против свопа. Фунтокад интересен,но своп -0.5,за пару месяцев кишки наматывать будет на мою слабую нервную систему. Лесоруб,что думаешь? Фунтокад,случаем,не пробьёт вниз июльскую импульсную свечку?
