FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 46
Вверх соответственно больше 100 пунктов(4знак).Тек цена 0,8843(BID)
Благодарствую
Лучше его продавать я думаю до 0,8600
3330 чипсов 4-х знака?
Крутых с каждым днем всё больше и больше...
Если продают USDGBP то им крупно повезло, т.к. GBPUSD упало на 186 чипсов...
Математика все таки у вас хромает ))) 0,8843-0,8600=243 пункта (4знак)
Да я не хотел Вас особо огорчать просто. Ну ладно. 243 так 243.
Да я не хотел Вас особо огорчать просто. Ну ладно. 243 так 243.
А я тут причем)))
Не причем, совершенно.
А на открытии проверьте свою продажу пары USD/GBP (не на оборот!!!!, прошу учесть математическую тонкость)
Всем привет!
Не люблю это состояние,когда очередная полуволна идёт против свопа. Фунтокад интересен,но своп -0.5,за пару месяцев кишки наматывать будет на мою слабую нервную систему. Лесоруб,что думаешь? Фунтокад,случаем,не пробьёт вниз июльскую импульсную свечку?