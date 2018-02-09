FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 274

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tuma_news:

То есть ,доллар дешевеет по всем парам, тогда значит Евро/долл должно расти?

Вариант по евро на 1,0550 / 1,06 есть сходить?

По опционам  нет точного мнения(смотрю на  форумах).

Хорошо, спасибо)

Да евро расти и если дадут евро откатить до 1.0612 то там уж точно по крупному дольёмся.

Я тума не гура , мой показатель по прогнозам пока всего  82,4% из 100%.

 
tuma_news:

То есть ,доллар дешевеет по всем парам, тогда значит Евро/долл должно расти?

Вариант по евро на 1,0550 / 1,06 есть сходить?

По опционам  нет точного мнения(смотрю на  форумах).

Хорошо, спасибо)

Тума, не ты случайно от 1,082 купил?

Если ты, скажи хоть - где стоп...

Чо то очень жирное там, третий день не пробивается...

...........

Покупку чтоли закрыл?

 
Sergey Novokhatskiy:
Ещё раз рекомендую присмотреться к паре EURCHF


Приветствую

Чего там ? ничего не вижу по ней 

 

индекс Евры, ракето!


 

Еще одна попытка присоедениться к тренду на Золоте, Глобальный тренд и так всем виден, синим нарисован Нисходящий, Коррекционный канал, при его сломе по Правилу разворота тренда на1-2-3 от Виктора Сперандео открылся, стоп ниже минимума... Уже случился Импульс который дал возможность выставить в паритет



 

индекс бакса:


стопорвач и ракето!   

 
Renat Akhtyamov:

Тума, не ты случайно от 1,082 купил?

Если ты, скажи хоть - где стоп...

Чо то очень жирное там, третий день не пробивается...

...........

Покупку чтоли закрыл?


Нет, Ренат !

Не я )

У тебя по евро/долл  прогноз вниз  или вверх ?

А что-то  жирное - так это наторговка контракта.

Спасибо)

 
Lesorub:

индекс Евры, ракето!


Илья)

А что у тебя индекс евры и  бака вверх?

Они же вроде как должны быть зеркальными?

Спасибо.

 
tuma_news:

Илья)

А что у тебя индекс евры и  бака вверх?

Они же вроде как должны быть зеркальными?

Спасибо.

это не у меня, это у них... 
 
Renat Akhtyamov:

Продавашек на Евро/юсд много, чтобы  вниз идти)
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