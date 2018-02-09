FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 274
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То есть ,доллар дешевеет по всем парам, тогда значит Евро/долл должно расти?
Вариант по евро на 1,0550 / 1,06 есть сходить?
По опционам нет точного мнения(смотрю на форумах).
Хорошо, спасибо)
Да евро расти и если дадут евро откатить до 1.0612 то там уж точно по крупному дольёмся.
Я тума не гура , мой показатель по прогнозам пока всего 82,4% из 100%.
То есть ,доллар дешевеет по всем парам, тогда значит Евро/долл должно расти?
Вариант по евро на 1,0550 / 1,06 есть сходить?
По опционам нет точного мнения(смотрю на форумах).
Хорошо, спасибо)
Тума, не ты случайно от 1,082 купил?
Если ты, скажи хоть - где стоп...
Чо то очень жирное там, третий день не пробивается...
...........
Покупку чтоли закрыл?
Ещё раз рекомендую присмотреться к паре EURCHF
Приветствую
Чего там ? ничего не вижу по ней
индекс Евры, ракето!
Еще одна попытка присоедениться к тренду на Золоте, Глобальный тренд и так всем виден, синим нарисован Нисходящий, Коррекционный канал, при его сломе по Правилу разворота тренда на1-2-3 от Виктора Сперандео открылся, стоп ниже минимума... Уже случился Импульс который дал возможность выставить в паритет
индекс бакса:
стопорвач и ракето!
Тума, не ты случайно от 1,082 купил?
Если ты, скажи хоть - где стоп...
Чо то очень жирное там, третий день не пробивается...
...........
Покупку чтоли закрыл?
Нет, Ренат !
Не я )
У тебя по евро/долл прогноз вниз или вверх ?
А что-то жирное - так это наторговка контракта.
Спасибо)
индекс Евры, ракето!
Илья)
А что у тебя индекс евры и бака вверх?
Они же вроде как должны быть зеркальными?
Спасибо.
Илья)
А что у тебя индекс евры и бака вверх?
Они же вроде как должны быть зеркальными?
Спасибо.