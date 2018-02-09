FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 273

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Vadens:
Так и есть-одна пара(редко две,если маржа приличная),много ордеров на одном счету,счета у разных брокеров.

хм...

либо я через черную полосу прошел, либо время не пришло

не зависит в общем.

 
Renat Akhtyamov:

хм...

либо я через черную полосу прошел, либо чо

не зависит в общем.


Был "стандарт" в Лайфе один-не понравилось,нервно. Закрыл и наплодил центовиков. Совершенно случайно оказался прав-Лайф возьми и иопнись. Честных и вечных брокеров не бывает.
 
Vadens:

Был "стандарт" в Лайфе один-не понравилось,нервно. Закрыл и наплодил центовиков. Совершенно случайно оказался прав-Лайф возьми и иопнись. Честных и вечных брокеров не бывает.

завтра полетаем чуток.

пойду отдохну.

 
Renat Akhtyamov:

завтра полетаем чуток.

пойду отдохну.


 
Renat Akhtyamov:
по опционам - где смотрел?
В терминале Exante ATP
 
Sergey Novokhatskiy:

не забываем мы в зоне поглощения,

скоро ещё лимитники выставлю на покупки...

Север ! Приветик!

Прокомментируй евро/долл   пожалуйста.

Прогноз вверх в силе?

Спасибо!

 
tuma_news:

Север ! Приветик!

Прокомментируй евро/долл   пожалуйста.

Прогноз вверх в силе?

Спасибо!

Привет tuma_news , я же написал выставляю ещё лимитники на покупку, кол-во тоже, что закрылось на этой недели по профиту.

Уровни лимитников буду уточнять ещё завтра.

 
Sergey Novokhatskiy:

Привет tuma_news , я же написал выставляю ещё лимитники на покупку, кол-во тоже, что закрылось на этой недели по профиту.

Уровни лимитников буду уточнять ещё завтра.

цель покупок примерные есть?

Спасибо)

 
tuma_news:

цель покупок примерные есть?

Спасибо)

в кратце:

1. почти 1,5 месяца сидел в "засаде" по долларовым парам выбирал выгодные уровни для продаж, по некоторым парам фигуры от   8до15. Вывод бакс ко многим парам дешевеет и это пока на долга.  :0))

2.цели разные( цель на пропитание, цель на жизнь и цель на чёрный день(долга срок).

Первые когда закрываются, снова лимитами доливаюсь.

Как то так.

 
Sergey Novokhatskiy:

в кратце:

1. почти 1,5 месяца сидел в "засаде" по долларовым парам выбирал выгодные уровни для продаж, по некоторым парам фигуры от   8до15. Вывод бакс ко многим парам дешевеет и это пока на долга.  :0))

2.цели разные( цель на пропитание, цель на жизнь и цель на чёрный день(долга срок).

Первые когда закрываются, снова лимитами доливаюсь.

Как то так.

То есть ,доллар дешевеет по всем парам, тогда значит Евро/долл должно расти?

Вариант по евро на 1,0550 / 1,06 есть сходить?

По опционам  нет точного мнения(смотрю на  форумах).

Хорошо, спасибо)

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