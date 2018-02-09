FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 273
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Так и есть-одна пара(редко две,если маржа приличная),много ордеров на одном счету,счета у разных брокеров.
хм...
либо я через черную полосу прошел, либо время не пришло
не зависит в общем.
хм...
либо я через черную полосу прошел, либо чо
не зависит в общем.
Был "стандарт" в Лайфе один-не понравилось,нервно. Закрыл и наплодил центовиков. Совершенно случайно оказался прав-Лайф возьми и иопнись. Честных и вечных брокеров не бывает.
Был "стандарт" в Лайфе один-не понравилось,нервно. Закрыл и наплодил центовиков. Совершенно случайно оказался прав-Лайф возьми и иопнись. Честных и вечных брокеров не бывает.
завтра полетаем чуток.
пойду отдохну.
завтра полетаем чуток.
пойду отдохну.
по опционам - где смотрел?
не забываем мы в зоне поглощения,
скоро ещё лимитники выставлю на покупки...
Север ! Приветик!
Прокомментируй евро/долл пожалуйста.
Прогноз вверх в силе?
Спасибо!
Север ! Приветик!
Прокомментируй евро/долл пожалуйста.
Прогноз вверх в силе?
Спасибо!
Привет tuma_news , я же написал выставляю ещё лимитники на покупку, кол-во тоже, что закрылось на этой недели по профиту.
Уровни лимитников буду уточнять ещё завтра.
Привет tuma_news , я же написал выставляю ещё лимитники на покупку, кол-во тоже, что закрылось на этой недели по профиту.
Уровни лимитников буду уточнять ещё завтра.
цель покупок примерные есть?
Спасибо)
цель покупок примерные есть?
Спасибо)
в кратце:
1. почти 1,5 месяца сидел в "засаде" по долларовым парам выбирал выгодные уровни для продаж, по некоторым парам фигуры от 8до15. Вывод бакс ко многим парам дешевеет и это пока на долга. :0))
2.цели разные( цель на пропитание, цель на жизнь и цель на чёрный день(долга срок).
Первые когда закрываются, снова лимитами доливаюсь.
Как то так.
в кратце:
1. почти 1,5 месяца сидел в "засаде" по долларовым парам выбирал выгодные уровни для продаж, по некоторым парам фигуры от 8до15. Вывод бакс ко многим парам дешевеет и это пока на долга. :0))
2.цели разные( цель на пропитание, цель на жизнь и цель на чёрный день(долга срок).
Первые когда закрываются, снова лимитами доливаюсь.
Как то так.
То есть ,доллар дешевеет по всем парам, тогда значит Евро/долл должно расти?
Вариант по евро на 1,0550 / 1,06 есть сходить?
По опционам нет точного мнения(смотрю на форумах).
Хорошо, спасибо)