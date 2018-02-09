FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 294

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Совместный трудом до сотни дойдем. С первого раза не отправила.

До 

После

Делаем ставки, Предлагаю по луню и фунту оставить.)))

 

Где ждать евру?

 Вчера с дури чуть в бай не отправила?

 
sterva:

Где ждать евру?

 Вчера с дури чуть в бай не отправила?

Лично я в основном покупаю
 
Renat Akhtyamov:
Лично я в основном покупаю

И это правильно! А какой у тебя своп? У мну -0.6,особо не купишь.
 
Vadens:

И это правильно! А какой у тебя своп? У мну -0.6,особо не купишь.

не смотрел

у меня ордера живут не более 3-х дней, так что не критично

 
Renat Akhtyamov:

не смотрел

у меня ордера живут не более 3-х дней, так что не критично


В отличие от моих от 3х недель до 3х месяцев.
 
mmmoguschiy-new:

графика не существует.. как и таймфрейма - сам же говорил 
Ты где потерялся, индюк то простейший? Покаж результаты, тока не продавай его, не по человечи получится...
 
Vadens:

В отличие от моих от 3х недель до 3х месяцев.
с таким флетом, как сейчас по евре, не удивлюсь.
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Ты где потерялся, индюк то простейший? Покаж результаты, тока не продавай его, не по человечи получится...

Тут я. Блин, времени особо не было сегодня поглядеть... Вчера бегло пару секунд глянул и все. Что то слишком много формул для двух пар и простой операции умножения-деления...(ну если правильно понимаю) степени какие то квадратные - все что успел заметить )) В суть не вникал, но показалось странным. Ты там углы считаешь чтоли на определенном периоде? Или просто от текущих значений отталкиваешься? Продавать естессно не буду. Да я и статус продавца утратил с прошлым аккаунтом )))
 
mmmoguschiy-new:

Тут я. Блин, времени особо не было сегодня поглядеть... Вчера бегло пару секунд глянул и все. Что то слишком много формул для двух пар и простой операции умножения-деления...(ну если правильно понимаю) степени какие то квадратные - все что успел заметить )) В суть не вникал, но показалось странным. Ты там углы считаешь чтоли на определенном периоде? Или просто от текущих значений отталкиваешься? Продавать естессно не буду. Да я и статус продавца утратил с прошлым аккаунтом )))

подели и умножь, ничего необычного не найдешь

)

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