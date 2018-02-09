FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 294
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Совместный трудом до сотни дойдем. С первого раза не отправила.
До
После
Делаем ставки, Предлагаю по луню и фунту оставить.)))
Где ждать евру?
Вчера с дури чуть в бай не отправила?
Где ждать евру?
Вчера с дури чуть в бай не отправила?
Лично я в основном покупаю
И это правильно! А какой у тебя своп? У мну -0.6,особо не купишь.
И это правильно! А какой у тебя своп? У мну -0.6,особо не купишь.
не смотрел
у меня ордера живут не более 3-х дней, так что не критично
не смотрел
у меня ордера живут не более 3-х дней, так что не критично
В отличие от моих от 3х недель до 3х месяцев.
графика не существует.. как и таймфрейма - сам же говорил
В отличие от моих от 3х недель до 3х месяцев.
Ты где потерялся, индюк то простейший? Покаж результаты, тока не продавай его, не по человечи получится...
Тут я. Блин, времени особо не было сегодня поглядеть... Вчера бегло пару секунд глянул и все. Что то слишком много формул для двух пар и простой операции умножения-деления...(ну если правильно понимаю) степени какие то квадратные - все что успел заметить )) В суть не вникал, но показалось странным. Ты там углы считаешь чтоли на определенном периоде? Или просто от текущих значений отталкиваешься? Продавать естессно не буду. Да я и статус продавца утратил с прошлым аккаунтом )))
Тут я. Блин, времени особо не было сегодня поглядеть... Вчера бегло пару секунд глянул и все. Что то слишком много формул для двух пар и простой операции умножения-деления...(ну если правильно понимаю) степени какие то квадратные - все что успел заметить )) В суть не вникал, но показалось странным. Ты там углы считаешь чтоли на определенном периоде? Или просто от текущих значений отталкиваешься? Продавать естессно не буду. Да я и статус продавца утратил с прошлым аккаунтом )))
подели и умножь, ничего необычного не найдешь
)