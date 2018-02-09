FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 728

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Надеюсь по евро усд все стопы собрали, а теперь наверх поедем?

 
Aleksandr Yakovlev:

Надеюсь по евро усд все стопы собрали, а теперь наверх поедем?

Я бы сказал, что на 1650 сходим, а уж потом и вверх, там препятствий никаких, и цель пока не определена, но 2100 должно быть, и при том цель достижима в обозримом будущем.

 
Vitaly Muzichenko:

Я бы сказал, что на 1650 сходим, а уж потом и вверх, там препятствий никаких, и цель пока не определена, но 2100 должно быть, и при том цель достижима в обозримом будущем.


Последние 3 дня топтались и определили четкие уровни, была своего рода консолидация и для далбнейшего продолжения пути надо топливо, вот мы с низу все стопы и собрали. Хочется верить , что ниже не пойдем.

 

ТР 1.1575, дневной селл сигнал на прошлой странице!

со среды вечера...

 

Доброго времени суток. дамы и господа. Предполагаю, что находимся в точке краткосрочного отката, который закончится в районе 1.1760+\-10, на данном уровне буду пробовать покупки в среднесрок с коротким стопом. Всем успешной торговой недели!

 

Риск - дело благородное !!!     


 
Dmitry Chepik:

Доброго времени суток. дамы и господа. Предполагаю, что находимся в точке краткосрочного отката, который закончится в районе 1.1760+\-10, на данном уровне буду пробовать покупки в среднесрок с коротким стопом. Всем успешной торговой недели!

рассматриваю покупку от 1725
 
Lesorub:

Риск - дело благородное !!!     



Я уже в лонгах стою. Только вперед и ни шагу назад )))

 
Aleksandr Yakovlev:

Я уже в лонгах стою. Только вперед и ни шагу назад )))

Дерзайте и Вы...

 
Lesorub:

Дерзайте и Вы...

Илья, сегодня утром евро упало. Новых рельс не появилось, что  то не пойму?

То есть картина не поменялась?

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