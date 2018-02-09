FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 798
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На это Вам ответят палки...
На дневках и вход и выход есть.
USDCAD кто скажет - куда пойдем?
//покупки равны продажам... поэтому, я лично не знаю, т.е. что вверх, что вниз - равновероятно
Длительный период все стояли вверх.)
Набираем силы т.е. флетим и долго (ИМХО).
Илья, скажу тебе что это самая лучшая пара для этой стратегии в данный момент, т.к. флет будет долго
т.е., у тебя нет вообще щас никакой стратегии торговли по Луню???
а как же хваленая прога?
впала в ступор???
т.е., у тебя нет вообще щас никакой стратегии торговли по Луню???
а как же хваленая прога?
впала в ступор???
нет, есть стратегия/робот, но теперь без локов
торгую пока евро, но могу любую пару из мажоров спрогнозить, просто мне остальные мажоры кроме евро пока не нужнысделки не совсем длинные и не писовка в то же время
нет, есть стратегия/робот, но теперь без локов
торгую пока евро, но могу любую пару из мажоров спрогнозить, просто мне остальные мажоры кроме евро пока не нужнысделки не совсем длинные и не писовка в то же время
че ее торговать, продал да забыл...
ТР 1.1550, не раз уже о нем писал
че ее торговать, продал да забыл...
ТР 1.1550, не раз уже о нем писал
а я купил вот и посмотрим. сольюсь - значит стратегия моя никчему
мож ты купил 10 пунктов...
пишу же направление (селл) и ТР (выше)
и не сомневайся - палки не врут...
мож ты купил 10 пунктов...
пишу же направление (селл) и ТР (выше)
и не сомневайся - палки не врут...
вообще ни разу?
вообще ни разу?
полагаю, что нет...
полагаю, что нет...
Пол форума битками интересуется. Чо там по палкам получается?