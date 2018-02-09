FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 798

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Lesorub:

На это Вам ответят палки...      

На дневках и вход и выход есть.

Илья, скажу тебе что это самая лучшая пара для этой стратегии в данный момент, т.к. флет будет долго
 
Renat Akhtyamov:
USDCAD кто скажет - куда пойдем?

//покупки равны продажам... поэтому, я лично не знаю, т.е. что вверх, что вниз - равновероятно


Длительный период все стояли вверх.)

Набираем силы т.е. флетим  и долго (ИМХО).

 
Renat Akhtyamov:
Илья, скажу тебе что это самая лучшая пара для этой стратегии в данный момент, т.к. флет будет долго

т.е., у тебя нет вообще щас никакой стратегии торговли по Луню???

а как же хваленая прога?

впала в ступор???

 
Lesorub:

т.е., у тебя нет вообще щас никакой стратегии торговли по Луню???

а как же хваленая прога?

впала в ступор???

нет, есть стратегия/робот, но теперь без локов

торгую пока евро, но могу любую пару из мажоров спрогнозить, просто мне остальные мажоры кроме евро пока не нужны

сделки не совсем длинные и не писовка в то же время
 
Renat Akhtyamov:

нет, есть стратегия/робот, но теперь без локов

торгую пока евро, но могу любую пару из мажоров спрогнозить, просто мне остальные мажоры кроме евро пока не нужны

сделки не совсем длинные и не писовка в то же время

че ее торговать, продал да забыл...

ТР 1.1550, не раз уже о нем писал

 
Lesorub:

че ее торговать, продал да забыл...

ТР 1.1550, не раз уже о нем писал

а я купил вот и посмотрим. сольюсь - значит стратегия моя никчему
 
Renat Akhtyamov:
а я купил вот и посмотрим. сольюсь - значит стратегия моя никчему

мож ты купил 10 пунктов...

пишу же направление (селл) и ТР (выше)

и не сомневайся - палки не врут...

 
Lesorub:

мож ты купил 10 пунктов...

пишу же направление (селл) и ТР (выше)

и не сомневайся - палки не врут...

вообще ни разу?


 
Renat Akhtyamov:

вообще ни разу?


полагаю, что нет...       


 
Lesorub:

полагаю, что нет...     

Пол форума битками интересуется. Чо там по палкам получается?

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