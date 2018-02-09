FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 220

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tuma_news:

Полагаю, приехала)

по середине дневного диапазона пока стоит цена, фомки ждет:


 
Rysl67:

Ага еще когда глобусом в дырку унитаза,не сували братан в очко, служил или отмазался? ггы)) лол:)

Ок посмотрим и твой прогнозо )

 
Lesorub:

по середине дневного диапазона пока стоит цена, фомки ждет:


Покупай и не думай)

Уже всё решено без фомок )

Спасибо! )
 
Начало волны)
 

 

Волна  ...

 
 

Спекулятор там если еще вниз по йене..то можем и нисходящий свернуть..есть мнение и 107 ))

Тролололо 

 
tuma_news:
Покупай и не думай)


короче, забил в индюк уровни вчерашнего ДБ, такая картина:


 
Rysl67:

Спекулятор там если еще вниз по йене..то можем и нисходящий свернуть..есть мнение и 107 ))

Тролололо 

Чевото я на евро переключился

 

 
Speculator:

Чевото я на евро переключился

 

Нормально..по йене и так понятно, что скорее всего, на снижениях откупать..

А евре надо бы пощупать 0437 

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