FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 220
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по середине дневного диапазона пока стоит цена, фомки ждет:
Ага еще когда глобусом в дырку унитаза,не сували братан в очко, служил или отмазался? ггы)) лол:)
Ок посмотрим и твой прогнозо )
по середине дневного диапазона пока стоит цена, фомки ждет:
Уже всё решено без фомок )
Спасибо! )
Волна ...
Спекулятор там если еще вниз по йене..то можем и нисходящий свернуть..есть мнение и 107 ))
Тролололо
Покупай и не думай)
короче, забил в индюк уровни вчерашнего ДБ, такая картина:
Спекулятор там если еще вниз по йене..то можем и нисходящий свернуть..есть мнение и 107 ))
Тролололо
Чевото я на евро переключился
Чевото я на евро переключился
Нормально..по йене и так понятно, что скорее всего, на снижениях откупать..
А евре надо бы пощупать 0437