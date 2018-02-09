FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 300
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кстати от туда уже точно должно рвануть вверх, или я с вами распрощаюсь( хотя буду иногда заходить на Высоцкого!
Кукл никому ничего не должен. Кстати можем бабочку вниз начать дорисовывать - не исключено. Но это уже со следующей недели. На эту 058 потоолк
тут:
невод. знаем знаем... бегал тут один седовласый - всё сквозь сетку утекло
а оно все к 1,0580 движется , принцип действия как на рогатке?)
а оно все к 1,0580 движется , принцип действия как на рогатке?)
как на магнитке
я вернулся)
не ври. он - придурок
щас американскую шхуну потопят и полетим в космос Григорович он не шутит)
не ври. он - придурок
щас американскую шхуну потопят и полетим в космос Григорович он не шутит)
ой, не смеши!!! ща чубы у холопов затрещат... если пищать будут. Трампуша - вот кто не шутит судя по всему