FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 300

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achtopridumat:
кстати от туда уже точно должно рвануть вверх, или я с вами распрощаюсь( хотя буду иногда заходить на Высоцкого!

Кукл никому ничего не должен. Кстати можем бабочку вниз начать дорисовывать - не исключено. Но это уже со следующей недели. На эту 058 потоолк
 
Renat Akhtyamov:

тут:


 
mmmoguschiy-new:

невод. знаем знаем... бегал тут один седовласый - всё сквозь сетку утекло 
я вернулся)
 

а оно все к 1,0580 движется , принцип действия как на рогатке?)

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achtopridumat:

а оно все к 1,0580 движется , принцип действия как на рогатке?)


как на магнитке
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achtopridumat:
я вернулся)

не ври. он - придурок 
 

щас американскую шхуну  потопят и полетим в космос Григорович он не шутит)

 
mmmoguschiy-new:

не ври. он - придурок 
все мы .... )))))))))))) хотя того я не знал!!!
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achtopridumat:

щас американскую шхуну  потопят и полетим в космос Григорович он не шутит)


ой, не смеши!!! ща чубы у холопов затрещат... если пищать будут. Трампуша - вот кто не шутит судя по всему
 

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Владимир Высоцкий "Все не так ребята!" - YouTube

Владимир Высоцкий "Все не так ребята!"
Владимир Высоцкий "Все не так ребята!"
  • 2012.06.22
  • www.youtube.com
ВСЁ НЕ ТАК РЕБЯТА! https://youtu.be/jey6Q07CsLg A wrong song (Vladimir Vysotsky) Andrey Barbachov #Vladimir_Vysotsky #Andrey_Barbachov #RUSSIA #Music #ВЫСОЦК...
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