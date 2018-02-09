FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 172
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Ну что сказать...
Цена Евро упорно движется вверх. Без отката.
Но предварительный прогноз такой:
селл от 1,0679 и 1,0719
Спасибо ! )
1.0702 тоже буду закрываться...
АХТУНГ, последние брызги !!!
pridurok 2017.02.16 14:48 #1700 RU.......................
Нет никаких "моделей", "паттернов" и прочей лабуды, есть реальные продавцы и покупатели с их позициями.
Renat Akhtyamov 2017.02.16 15:11 #1709 RU
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чо там об историю глаза мозолить (???) - ума не приложу.......
мы на рынке, вот и торгуем.
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А давайте позвиздим,пока Цена думает.
Конешно,Ребятки,вы правы и как можете быть не правы....с таким то опытом! ...Но предмет спора имеется.
1. Да,паттернов нет,как предметов существительных(лопата,топор,лимит ОИ,ордер спот,объёмы на страйке...........),но есть закономерное,повторяющееся,интуитивное,управляемое поведение Индивидума...Толпы,состоящей из Индивидумов...Цивилизации,состоящей из Толпы. Далее всё понятно,паттерны отслеживают характерное,в тех или иных ситуациях,поведение Общества и участников торгов,как членов этого Общества. Басенки о том,что котирами управляет Робот,слушать не хочу,т.к. это не полезно для моего успеха.
2. Да,в истории нет денег и,казалось бы,нет влияния на будущее,но в истории,условно скажем,законсервирована энергия свершившихся важных событий в Обществе и разнопеременная сила исторических событий влияет на будущее поведение этого самого Общества,соответственно,цена формирует уровни,паттерны,где-то флетует,что-то пробивает,от чего-то отбивается. Я с удовольствием торгую от истории и буду торговать.
3. На рынке ли МЫ. Я считаю нет,по крайней мере,сидящие на диване. ....Я подошёл к Продавцу. Спросил цену. Меня устроило и сказал "Покупаю". С этого момента заключена оферта-Договор. Цена на товар не изменится для меня неожиданно,в период,когда я отдал деньги и потянулся за товаром и я останусь не довольным и уйду без денег и без товара. А если такое случится,то я имею дело с мошеничеством и прибегаю к помощи Закона о торговле и Роспотребнадзора. Продавец тоже получит своё и тоже будет удовлетворЁн. Вот это рынок! То,в чём мы участвуем-это всё-таки игра на деньги. Не зря периодически в Обществе возникают идеи-Брокеров "причислить" к игровым автоматам,а их офисы засунуть в игровые зоны. Даже в период создания Азовской игровой зоны подобный шумок прошёл,но затихло,видимо пролоббировали. Щас вроде Закон рожают.
..........
Если честно, то даже не надо быть умным, чтобы торговать валютой.
Ну что сказать...
Цена Евро упорно движется вверх. Без отката.
Но предварительный прогноз такой:
селл от 1,0679 и 1,0719
Спасибо ! )
Я тоже так скитаю что дойдёт до 1.0700 а патом упадёт до 1.06000.
...........
АХТУНГ, последние брызги !!!
Последние вдохи евро доллара перд падением
Смотря до куда падать.
1,0620 дадут, а если очень расщедрятся - то и 1,0590
я про откат пишу и закрытие баев, у кого они есть
а долг верхний озвучил 1.0800 - цена там будет
про какие 3 дня идет речь???
Где то на форуме один чел задал хороший вопрос: "Как формируется свеча?"
Глянь на месячишки...
Смотря до куда падать.
1,0620 дадут, а если очень расщедрятся - то и 1,0590
я про откат пишу и закрытие баев, у кого они есть
а долг верхний озвучил 1.0800 - цена там будет
про какие 3 дня идет речь???