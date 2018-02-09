FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 373

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Dmitry Chepik:
слабо верю про ниже 06, посмотрим, все может быть... к 13-ти смотрю на данный момент... Буду долго ржать, если в понедельник снова увидим  гэп вверх)))

я тоже буду ржать

если могучий в своих продажах по 1.091 останется без бабосов

 
Renat Akhtyamov:

я тоже буду ржать

могучий в своих продажах останется без бабосов

не думаю,что он в продажах висит, скорее всего выжидает...
 
Dmitry Chepik:
не думаю,что он в продажах висит, скорее всего выжидает...

100% продает, а возможно уже в огромной просаде, т.к. начал солить на 1,074

вот и психует


 
mmmoguschiy-new:

ты наверное про ТС? ну так на кой мне она, если сливает?!!! на данный момент я вполне самодостаточен!!! единственное чего не достаёт, так это более полного понимания ОИ. Но это восполнимо. Появится муза - восполню. На данный момент и того что знаю хватает за глаза
Да понятно, судя по озвученным процам  -за глаза , вообще удивил таким процентом, да ты прав, зная так сказать прикуп - уверенное направление >51%, что теряться или умничать - брать что дают и ждать, когда опять ситуация сложится... так по-моему все и делают по простому...
 

маляська:

 

мож побольше получится?    


 
Lesorub:

маляська:

buy eurusd 1.0925 0.0000 0.0000 1.0928 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0924 0.0000 0.0000 1.0926 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0853 0.0000 0.0000 1.0931 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0854 0.0000 0.0000 1.0931 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0855 0.0000 0.0000 1.0930 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0856 0.0000 0.0000 1.0929 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0857 0.0000 0.0000 1.0927 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0857 0.0000 0.0000 1.0926 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0857 0.0000 0.0000 1.0924 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0860 0.0000 0.0000 1.0922 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0860 0.0000 0.0000 1.0922 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0860 0.0000 0.0000 1.0920 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0863 0.0000 0.0000 1.0921 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0863 0.0000 0.0000 1.0920 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0865 0.0000 0.0000 1.0918 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0865 0.0000 0.0000 1.0916 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0866 0.0000 0.0000 1.0916 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0868 0.0000 0.0000 1.0922 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0871 0.0000 0.0000 1.0922 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0873 0.0000 0.0000 1.0922 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0882 0.0000 0.0000 1.0921 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0882 0.0000 0.0000 1.0922 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0885 0.0000 0.0000 1.0920 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0886 0.0000 0.0000 1.0919 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0889 0.0000 0.0000 1.0919 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0890 0.0000 0.0000 1.0918 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0891 0.0000 0.0000 1.0918 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0892 0.0000 0.0000 1.0918 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0893 0.0000 0.0000 1.0917 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0893 0.0000 0.0000 1.0917 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0893 0.0000 0.0000 1.0918 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0894 0.0000 0.0000 1.0917 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0898 0.0000 0.0000 1.0916 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0899 0.0000 0.0000 1.0915 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0909 0.0000 0.0000 1.0916 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0910 0.0000 0.0000 1.0915 0.00 0.00 0.00


ага

это поскриптум........

 
Renat Akhtyamov:
buy eurusd 1.0925 0.0000 0.0000 1.0928 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0924 0.0000 0.0000 1.0926 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0853 0.0000 0.0000 1.0931 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0854 0.0000 0.0000 1.0931 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0855 0.0000 0.0000 1.0930 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0856 0.0000 0.0000 1.0929 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0857 0.0000 0.0000 1.0927 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0857 0.0000 0.0000 1.0926 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0857 0.0000 0.0000 1.0924 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0860 0.0000 0.0000 1.0922 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0860 0.0000 0.0000 1.0922 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0860 0.0000 0.0000 1.0920 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0863 0.0000 0.0000 1.0921 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0863 0.0000 0.0000 1.0920 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0865 0.0000 0.0000 1.0918 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0865 0.0000 0.0000 1.0916 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0866 0.0000 0.0000 1.0916 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0868 0.0000 0.0000 1.0922 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0871 0.0000 0.0000 1.0922 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0873 0.0000 0.0000 1.0922 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0882 0.0000 0.0000 1.0921 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0882 0.0000 0.0000 1.0922 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0885 0.0000 0.0000 1.0920 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0886 0.0000 0.0000 1.0919 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0889 0.0000 0.0000 1.0919 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0890 0.0000 0.0000 1.0918 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0891 0.0000 0.0000 1.0918 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0892 0.0000 0.0000 1.0918 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0893 0.0000 0.0000 1.0917 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0893 0.0000 0.0000 1.0917 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0893 0.0000 0.0000 1.0918 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0894 0.0000 0.0000 1.0917 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0898 0.0000 0.0000 1.0916 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0899 0.0000 0.0000 1.0915 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0909 0.0000 0.0000 1.0916 0.00 0.00 0.00
buy eurusd 1.0910 0.0000 0.0000 1.0915 0.00 0.00 0.00


ага

это поскриптум........

я промолчу лучше ...

т.к. Лоси - лучшие наши друзья (или Коли)


 
Lesorub:

я промолчу лучше ...

т.к. лоси - лучшие наши друзья (или Коли)

Илья, я так торгую уже приличное время.

Там цена открытия и закрытия. Стопов как ты понимаешь - нет.

 
Renat Akhtyamov:
Илья, я так торгую уже приличное время.

да и я здесь давно тусуюсь...


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