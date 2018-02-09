FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 373
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слабо верю про ниже 06, посмотрим, все может быть... к 13-ти смотрю на данный момент... Буду долго ржать, если в понедельник снова увидим гэп вверх)))
я тоже буду ржать
если могучий в своих продажах по 1.091 останется без бабосов
я тоже буду ржать
могучий в своих продажах останется без бабосов
не думаю,что он в продажах висит, скорее всего выжидает...
100% продает, а возможно уже в огромной просаде, т.к. начал солить на 1,074
вот и психует
ты наверное про ТС? ну так на кой мне она, если сливает?!!! на данный момент я вполне самодостаточен!!! единственное чего не достаёт, так это более полного понимания ОИ. Но это восполнимо. Появится муза - восполню. На данный момент и того что знаю хватает за глаза
маляська:
мож побольше получится?
маляська:
ага
это поскриптум........
ага
это поскриптум........
я промолчу лучше ...
т.к. Лоси - лучшие наши друзья (или Коли)
я промолчу лучше ...
т.к. лоси - лучшие наши друзья (или Коли)
Илья, я так торгую уже приличное время.
Там цена открытия и закрытия. Стопов как ты понимаешь - нет.
Илья, я так торгую уже приличное время.
да и я здесь давно тусуюсь...