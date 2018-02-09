FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 248

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[Удален]  
Lesorub:

как все это мне до боли знакомо

а послезавтра кидай новый транш на депо‌

удачи в этом нелегком деле!‌

все по серенькому  230 +250‌ пп

встал еже раз отложкой на ретест‌  ..............

От вчерашней  вершины  отвели объемы ,  благодать для обмана  , кто работает по уровням‌

 
Lesorub:

сместили чуть ближайший PUT на 1.2200, там же стопы

че мурыжат, не понимать:‌

в 3-ий раз выкладываю картинко и цель по фунту - лой октября

 
Renat Akhtyamov:

в 3-ий раз выкладываю картинко и цель по фунту - лой октября

Что за картинки? Пустые графики... Я пока еще не баба Ванга, видеть сквозь котировку...
 
Lesorub:
Что за картинки? Пустые графики... Я пока еще не баба Ванга, видеть сквозь котировку...

не нравится - покрась красным, ну или синим

а вообще, я говорил только про фунт, у которого‌ brexit "на носу"

будет еще круче, если торкнет 1,05 ‌

 
Renat Akhtyamov:

не нравится - покрась красным, ну или синим

а вообще, я говорил только про фунт, у которого‌ brexit "на носу"

будет еще круче, если торкнет 1,05 ‌

Там сигналов и вверх и вниз... Торгуй куда хошь...
 
Lesorub:
Там сигналов и вверх и вниз... Торгуй куда хошь...
сигнал - да, он всегда возможен в обе стороны, факт
 
Renat Akhtyamov:
сигнал - да, он всегда возможен в обе стороны, факт

если я скажу, что ты увидишь отличный баевый ход до 1.2568 (пока) и, возможно, до конца недели...

что скажешь, о читающий пустые графики?‌

 
Lesorub:

если я скажу, что ты увидишь отличный баевый ход до 1.2568 (пока) и, возможно, до конца недели...

что скажешь, о читающий пустые графики?‌

облом будет
 
Renat Akhtyamov:
облом будет
каждому свое...
 
О Великие жрецы!!! на той горе где виден месяц есть две свечи, у зеленой тело родилось больше чем у красной, а хвосты у обеих короткие в сторону где у  луны низко относительно  солнца! (короче когда уже  1 ,07)???
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