FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 248
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как все это мне до боли знакомо
а послезавтра кидай новый транш на депо
удачи в этом нелегком деле!
все по серенькому 230 +250 пп
встал еже раз отложкой на ретест ..............
От вчерашней вершины отвели объемы , благодать для обмана , кто работает по уровням
сместили чуть ближайший PUT на 1.2200, там же стопы
че мурыжат, не понимать:
в 3-ий раз выкладываю картинко и цель по фунту - лой октября
в 3-ий раз выкладываю картинко и цель по фунту - лой октября
Что за картинки? Пустые графики... Я пока еще не баба Ванга, видеть сквозь котировку...
не нравится - покрась красным, ну или синим
а вообще, я говорил только про фунт, у которого brexit "на носу"
будет еще круче, если торкнет 1,05
не нравится - покрась красным, ну или синим
а вообще, я говорил только про фунт, у которого brexit "на носу"
будет еще круче, если торкнет 1,05
Там сигналов и вверх и вниз... Торгуй куда хошь...
сигнал - да, он всегда возможен в обе стороны, факт
если я скажу, что ты увидишь отличный баевый ход до 1.2568 (пока) и, возможно, до конца недели...
что скажешь, о читающий пустые графики?
если я скажу, что ты увидишь отличный баевый ход до 1.2568 (пока) и, возможно, до конца недели...
что скажешь, о читающий пустые графики?
облом будет