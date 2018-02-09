FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 33
Но учится торговать самостоятельно почти никто из них не хотел.
Тут в основном приходящие и уходящие ..Нет людей для ,который торговля основной доход в семье ..Вот и результат того о чем вы говорите ..Даи У вас как вижу интерес совсем другой .Для вас это как игра в шахматы с компьютером не больше не меньше ..
Игра окончена.
Теперь второй этап - создание автоматической торговой системы.
Уж больно капризные эти профи.
Забаните, накажите, удалите, пошли все, эту тайну заберу в могилу.)))
А так, интересные люди.
Австралийский подлечили?
7159 ооочень смущает...
и ближайшие долги:
Пока да.
Думаю к концу января перестанет смущать.
Один год было так, что первым полетело вверх золотишко, когда на красном уже все шорили, а остальные валюты резко вниз.
Ученые умы поясняли, что все в золото пошли, но так не бывает. Цена золота определяется ценой валют.
Затем в середине февраля валюты на севера тронули. Думаю будет повторение, многие сезонку смотрят, жаль ссылка сгорела с ноутом.
Вывод: шорить будем в этот приод в любом случае.)
ps Возможно с прошлого хая клюнем. Динамика только опять смущает.)
Обвалившийся бакс киви к тейку вплотную подогнал
....................
их просто нужно понимать что они писали... торговал реально с их советами и в + и хорошо в +
В твоих словах справедливость есть,я тоже из их постов многое почерпнул,но я плохой ученик-на графике остались только инфоиндюк и резинка.
Надеюсь до Трампа закроются все пары,если нет,то захлопну,ибо не знаю что на уме у "акул и крокодилов". Но захлопнусь на всякий,из соображений самосохранения,а вообще блокбастер "Питон против макаки" планирую смотреть в феврале-марте.
Рена,а твоя прога к возможной февральской стрельбе будет готова?
Индюк ты имеешь ввиду?
Он уже есть, могу скинуть, просто неоптимизированный код, логику которого не каждый комп в силах посчитать ну и если устроит черный серо/черный цвет линий.