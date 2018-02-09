FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 33

Новый комментарий
[Удален]  
Renat Akhtyamov:


Но учится торговать самостоятельно почти никто из них не хотел.

Тут в основном приходящие и уходящие ..Нет людей для ,который торговля основной доход в семье ..Вот и результат того о чем вы говорите ..Даи У вас как вижу интерес совсем другой .Для вас это как игра в шахматы с компьютером не больше не меньше ..
 
Movlat Baghiyev:
Тут в основном приходящие и уходящие ..Нет людей для ,который торговля основной доход в семье ..Вот и результат того о чем вы говорите ..Даи У вас как вижу интерес совсем другой .Для вас это как игра в шахматы с компьютером не больше не меньше ..

Игра окончена.

Теперь второй этап - создание автоматической торговой системы.

 
GhostMan:


Уж больно капризные эти профи.

Забаните, накажите, удалите, пошли все, эту тайну заберу в могилу.)))

А так, интересные люди.  

 
sterva:
Австралийский подлечили?

7159 ооочень смущает...



и ближайшие долги:


 
Lesorub:
7159 ооочень смущает...

Пока да.

Думаю к концу января перестанет смущать.

Один год было так, что первым полетело вверх золотишко, когда на красном уже все шорили, а остальные валюты резко вниз.

Ученые умы поясняли, что все в золото пошли, но так не бывает. Цена золота определяется ценой валют.

Затем в середине февраля валюты на севера тронули. Думаю будет повторение, многие сезонку смотрят, жаль ссылка сгорела с ноутом. 

Вывод: шорить будем в этот приод в любом случае.)

ps Возможно с прошлого хая клюнем. Динамика только опять смущает.) 

 
правильно в золоте спасаются от дешевеющего доллара - они как бы в противофазе ходят...
 

Обвалившийся бакс киви к тейку вплотную подогнал


 
GhostMan:

....................

их просто нужно понимать что они писали... торговал реально с их советами и в + и хорошо в + 

В твоих словах справедливость есть,я тоже из их постов многое почерпнул,но я плохой ученик-на графике остались только инфоиндюк и резинка.

Надеюсь до Трампа закроются все пары,если нет,то захлопну,ибо не знаю что на уме у "акул и крокодилов". Но захлопнусь на всякий,из соображений самосохранения,а вообще блокбастер "Питон против макаки" планирую смотреть в феврале-марте.

 

 

Рена,а твоя прога к возможной февральской стрельбе будет готова?

 

 
Vadens:

Рена,а твоя прога к возможной февральской стрельбе будет готова? 

Индюк ты имеешь ввиду?

Он уже есть, могу скинуть, просто неоптимизированный код, логику которого не каждый комп в силах посчитать ну и если устроит черный серо/черный цвет линий.

1...262728293031323334353637383940...878
Новый комментарий