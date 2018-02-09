FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 111

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Lesorub:

трендовая на месте, тока цены там нет...

с КУКЛом плохо посидели???

Нормально посидели, там ещё трендовая старшая есть... её просто не видно.

Называется сюрприз для рынка...
 
Sergey Novokhatskiy:
Нормально посидели, там ещё трендовая старшая есть... её просто не видно.

Называется сюрприз для рынка...
А к Новому Году ящик коньяка подарили?
 
Sergey Novokhatskiy:
Нормально посидели, там ещё трендовая старшая есть... её просто не видно.

Называется сюрприз для рынка...

сюрприз...

бакс уж давно стоял на изготовке

вот че деревянный не мычит, не телится, зеленый папирус скоро в банке плесенью покроется...

 
Renat Akhtyamov:
А к Новому Году ящик коньяка подарили?
Нет Renat, мы его просто распили и причём очень хорошо посидели.
 
Lesorub:

сюрприз...

бакс уж давно стоял на изготовке

вот че деревянный не мычит, не телится, зеленый папирус скоро в банке плесенью покроется...

в том то и дело, что на изготовке... скоро всё начнётся.
 
GhostMan:
 

....

 пойду собачке вставлю второй ряд золотых зубиков=) 

выдерни пока все

// хе-хе, 1,1+

 
Sergey Novokhatskiy:
Нет Renat, мы его просто распили и причём очень хорошо посидели.

Я представляю....

Если торговля не похожа на мою, тогда я всё-таки так и не понял суть.

Но теперь уже не важно.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

выдерни пока все

// хе-хе, 1,1+

Всмысле Вам смешно когда говорят о 1.1?
 
Movlat Baghiyev:
Всмысле Вам смешно когда говорят о 1.1?

Ни капли. Я не буду удивляться, если увижу и 5.1 или 0,1. НО!

Если тот товарищ дважды вставил собачке золотые зубки, то на текущий момент судя по агрессивности его торговли депо иссякло. Уверен, что вколотил он раз в ..дцать больше.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Ни капли. Я не буду удивляться, если увижу и 5.1 или 0,1. НО!

Если тот товарищ вставил собачке золотые зубки, то на текущий момент судя по агрессивности его торговли депо иссякло. Уверен, что вколотил он раз в ..дцать больше.

А вариант .что просто человек шутит..Зачем так серьезно воспринимать  то сказанное ))
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