FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 111
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трендовая на месте, тока цены там нет...
с КУКЛом плохо посидели???
Называется сюрприз для рынка...
Нормально посидели, там ещё трендовая старшая есть... её просто не видно.
Называется сюрприз для рынка...
Нормально посидели, там ещё трендовая старшая есть... её просто не видно.
Называется сюрприз для рынка...
сюрприз...
бакс уж давно стоял на изготовке
вот че деревянный не мычит, не телится, зеленый папирус скоро в банке плесенью покроется...
А к Новому Году ящик коньяка подарили?
сюрприз...
бакс уж давно стоял на изготовке
вот че деревянный не мычит, не телится, зеленый папирус скоро в банке плесенью покроется...
....
пойду собачке вставлю второй ряд золотых зубиков=)
выдерни пока все
// хе-хе, 1,1+
Нет Renat, мы его просто распили и причём очень хорошо посидели.
Я представляю....
Если торговля не похожа на мою, тогда я всё-таки так и не понял суть.
Но теперь уже не важно.
выдерни пока все
// хе-хе, 1,1+
Всмысле Вам смешно когда говорят о 1.1?
Ни капли. Я не буду удивляться, если увижу и 5.1 или 0,1. НО!
Если тот товарищ дважды вставил собачке золотые зубки, то на текущий момент судя по агрессивности его торговли депо иссякло. Уверен, что вколотил он раз в ..дцать больше.
Ни капли. Я не буду удивляться, если увижу и 5.1 или 0,1. НО!
Если тот товарищ вставил собачке золотые зубки, то на текущий момент судя по агрессивности его торговли депо иссякло. Уверен, что вколотил он раз в ..дцать больше.