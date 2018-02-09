FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 504
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
луня купил? Ага вижу.
А по остальным что нужно сделать, учитывая то, что луня надо было продать? :
Ладно, дорога ложка к обеду, надо было свистнуть.)
Вы тоже думаете 1.238.
Покупать с текущих. Завтра продать на долго от 1.1620 +-
Спасибо.)
Ладно, дорога ложка к обеду, надо было свистнуть.)
Вы тоже думаете 1.238.
Ольга, тут и не только никто понять не может, что в любую сторону может. Как торговать будут.
Цену предсказать невозможно.
Но если больше покупают, то портив них, пока не выровняется хотя бы или рядом
По луню амплитуда +/- 140 чипсов
Знойная пара, весьма...., потому её и не торгую.А продавать - с отскока. Отскока нет пока - смысл? Отскочит х/бы пунктов на 100, вот тогда оценить спокойненько обстановку и гоу.
По нему же своп мелкий?... у меня всего 0,6 за лонг.
Вопрос чисто по человечески, зачем по нему поспешил в покупки? Ещё месяца три назад, если не более говорили что он вниз готовится. Я так ранее 1,2380 про него забыл.
сука бакс, картину запартачил...
селл на Луне палки нарисовали четко
больше 1000 п. получилось, однако...
но..., я встал в бай по системе, профит заберу на 1.3600
че хотите, говорите, я ...
Канадец:
бакс:
Тысяча лет, тысяча зим...
Как жизнь, молодая???
Тысяча лет, тысяча зим...
Как жизнь, молодая???
Привет, торгуем помаленьку.
Иван, у тебя раньше какой ник был, не могу вспомнить?
yurchenko
Как дела?
По еве видел твой прогноз.
Я продал с пару дней уже.
Сегодня веселый денек намечается.
Посмотрим что будет со ставкой, т.е. кому повезет больше