FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 504

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Renat Akhtyamov:

луня купил? Ага вижу.

А по остальным что нужно сделать, учитывая то, что луня надо было продать? :


Ладно, дорога ложка к обеду, надо было свистнуть.)

Вы тоже думаете 1.238. 

 
Иван Юрченко:
Покупать с текущих. Завтра продать на долго от 1.1620 +-

Спасибо.)

 
sterva:

Ладно, дорога ложка к обеду, надо было свистнуть.)

Вы тоже думаете 1.238. 

Ольга, тут и не только никто понять не может, что в любую сторону может. Как торговать будут.

Цену предсказать невозможно.

Но если больше покупают, то портив них, пока не выровняется хотя бы или рядом

По луню амплитуда +/- 140 чипсов

Знойная пара, весьма...., потому её и не торгую.

А продавать - с отскока. Отскока нет пока - смысл? Отскочит х/бы пунктов на 100, вот тогда оценить спокойненько обстановку и гоу.
 
Sergey Novokhatskiy:

По нему же своп мелкий?... у меня всего 0,6 за лонг.

Вопрос чисто по человечески, зачем по нему поспешил в покупки? Ещё месяца три назад, если не более говорили что он вниз готовится. Я так ранее 1,2380 про него забыл.


сука бакс, картину запартачил...

селл на Луне палки нарисовали четко

больше 1000 п. получилось, однако...

но..., я встал в бай по системе, профит заберу на 1.3600

че хотите, говорите, я ...


 

Канадец:

бакс:


 
Иван Юрченко:

Тысяча лет, тысяча зим...

Как жизнь, молодая???

 
Lesorub:

Тысяча лет, тысяча зим...

Как жизнь, молодая???

Привет, торгуем помаленьку.
 
Иван Юрченко:
Привет, торгуем помаленьку.
Иван, у тебя раньше какой ник был, не могу вспомнить?
 
Renat Akhtyamov:
Иван, у тебя раньше какой ник был, не могу вспомнить?
yurchenko
 
Иван Юрченко:
yurchenko

Как дела?

По еве видел твой прогноз.

Я продал с пару дней уже.

Сегодня веселый денек намечается.

Посмотрим что будет со ставкой, т.е. кому повезет больше

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